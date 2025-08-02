Адвокат з розлучень розказала, що роблять розумні люди перед весіллям

Адвокат зі сімейних справ, яка представляла інтереси таких зірок як Кім Кардашян та Брітні Спірс, назвала три ключові питання, які пари повинні обговорити до одруження, аби уникнути майбутніх конфліктів.

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Лора Вассер, відома адвокатка з розлучень, яка працювала з Кім Кардашян, Брітні Спірс та Аріаною Гранде, стверджує, що головна причина розлучень серед її клієнтів незмінна: "Вони не спілкуються". Детальніше про це пише видання Make It.

За словами колеги Вассер, адвоката Паріми Пандкху з юридичної фірми Wasser, Cooperman & Mandles, протягом шлюбу потрібно говорити про те, що вас хвилює. "Якщо замітати проблеми під килим, вони лише збільшуються", — зазначає експерт.

Щоб побудувати міцні стосунки, Пандкху разом із сімейним адвокатом Падіде Джафарі рекомендують майбутнім подружжям обговорити три важливі питання.

Перше питання. Фінанси

"Фінанси досі залишаються однією з трьох головних причин розлучень", — пояснює Джафарі. Тому важливо з'ясувати матеріальний стан партнера заздалегідь.

"Треба запитати: чи є в тебе кредити чи заборгованості?" — радить адвокат.

Також варто обговорити бюджетування та спільні цілі, наприклад, купівлю житла. Пандкху зазначає: "Це все дуже незручні та важкі питання, але коли ви їх обговорите і з'ясуєте, це розвіює багато страхів та невпевненість".

Друге питання. Релігія

"Я трохи старомодна, тому вважаю, що про релігію все ще варто запитувати", — каже Джафарі. На її думку, якщо духовна практика важлива для одного з подружжя, то потрібно переконатися, що партнер поважає цю частину вашого життя.

Експертка радить парі обговорити спільні цілі Фото: Unplash

Особливо це актуально для пар, які планують дітей. "А що, якщо вони не вірять у хрещення? Це стане проблемою, чи не так?", — зауважує адвокат.

Третє питання. Шлюбний договір

Шлюбний договір — це контракт, який визначає, як будуть розподілені активи, борги та аліменти у випадку розлучення чи смерті одного з подружжя.

"Навіть якщо просто зазначити, що те, що я маю на момент вступу в шлюб, є моєю окремою власністю, це дозволяє парам почати дискусію та повністю розкрити один одному фінансову інформацію", — пояснює Пандкху.

За словами експерта, це може зняти напругу в разі розлучення і навіть дати відчуття безпеки щодо активів, які кожен приніс у шлюб.

"Якщо ви хочете побудувати міцний шлюб, треба вести розмови, навіть дуже складні", — підсумовує Джафарі.

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