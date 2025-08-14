"Дія" запустить онлайн-розлучення: спершу застосунок спробує "відрадити"

Михайло Федоров повідомив, що сервіс для розірвання шлюбу онлайн планують запустити вже цієї осені. Анонс супроводили вірусними фото та відео з концерту гурту Coldplay.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про майбутній запуск у застосунку "Дія" функції подання заяви на розлучення. За його словами, новий сервіс має запрацювати восени цього року. Про це він повідомив у своєму акаунті в Threads, використавши як інфопривід популярне вірусне фото з концерту Coldplay.

Посадовець опублікував знімок, на якому зафіксовано генерального директора ІТ-компанії Astronomer разом із жінкою, яку в мережі називають його коханкою та водночас HR-директоркою цієї компанії. "До речі, восени запускаємо послугу розлучення в "Дії"", – підписав фото Федоров.

Подібний анонс з’явився і в TikTok-акаунті міністра. Там він опублікував відео з концерту, додавши підпис: "Якщо шлюб не працює — працює "Дія"".

Скандальне відео з концерту Coldplay, що відбувся 16 липня, швидко набуло популярності в соцмережах. Камера стадіону зафіксувала момент, коли CEO Astronomer Енді Байрон сидів поруч із Крістін Кебот, керівницею HR-відділу компанії. Після розголосу Байрон видалив профілі у соцмережах, а в Інтернеті з’явилися численні меми на цю тему.

Компанія Astronomer, яку оцінюють більш ніж у 1,2 млрд доларів, працює з такими клієнтами, як Uber, Ford та LinkedIn.

На момент публікації офіційного підтвердження від Міністерства цифрової трансформації України про запуск онлайн-послуги розлучення у "Дії" ще не надходило. Наразі у сервісі доступні лише витяги або дублікати свідоцтва про розірвання шлюбу, а подати заяву повністю онлайн поки неможливо.

