Перший у світі державний асистент на ШІ: Україна запустила "Дія.АІ" (відео)

Україна стала першою країною, де державні послуги можна отримати через штучний інтелект. На порталі "Дія" запрацював AI-асистент, що відповідає на запити громадян і надає послуги в чаті.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні ми запустили "Дія.АІ" на порталі "Дія". Це перший у світі державний AI-агент, який не лише відповідає на питання, а й надає послуги прямо у чаті. Незабаром він з’явиться і в мобільному застосунку", – заявив міністр.

За інформацією Мінцифри, "Дія.АІ" вже доступна у форматі відкритого бета-тестування.

Можливості "Дія.АІ"

Надає послуги. Користувачі вже можуть отримати у чаті довідку про доходи. У найближчі місяці додадуть ще п’ять нових послуг.

Розповідає про можливості "Дії". Наприклад, як відкрити ФОП чи оформити "Пакунок малюка".

Добирає послуги під конкретні ситуації. Якщо житло пошкоджено, система підкаже про програму "єВідновлення" та надасть інструкцію для отримання компенсації.

Щоб скористатися "Дія.АІ", потрібно авторизуватися на порталі та написати свій запит у чат. Асистент покроково пояснить, як діяти далі.

Команда Мінцифри продовжує навчати систему, щоб вона швидше реагувала на запити та працювала точніше. Федоров закликав користувачів залишати відгуки у вигляді лайків, дизлайків чи коментарів безпосередньо під час спілкування з асистентом.

