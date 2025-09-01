Перший у світі державний асистент на ШІ: Україна запустила "Дія.АІ" (відео)
Україна стала першою країною, де державні послуги можна отримати через штучний інтелект. На порталі "Дія" запрацював AI-асистент, що відповідає на запити громадян і надає послуги в чаті.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Сьогодні ми запустили "Дія.АІ" на порталі "Дія". Це перший у світі державний AI-агент, який не лише відповідає на питання, а й надає послуги прямо у чаті. Незабаром він з’явиться і в мобільному застосунку", – заявив міністр.
За інформацією Мінцифри, "Дія.АІ" вже доступна у форматі відкритого бета-тестування.
Можливості "Дія.АІ"
- Надає послуги. Користувачі вже можуть отримати у чаті довідку про доходи. У найближчі місяці додадуть ще п’ять нових послуг.
- Розповідає про можливості "Дії". Наприклад, як відкрити ФОП чи оформити "Пакунок малюка".
- Добирає послуги під конкретні ситуації. Якщо житло пошкоджено, система підкаже про програму "єВідновлення" та надасть інструкцію для отримання компенсації.
Щоб скористатися "Дія.АІ", потрібно авторизуватися на порталі та написати свій запит у чат. Асистент покроково пояснить, як діяти далі.
Команда Мінцифри продовжує навчати систему, щоб вона швидше реагувала на запити та працювала точніше. Федоров закликав користувачів залишати відгуки у вигляді лайків, дизлайків чи коментарів безпосередньо під час спілкування з асистентом.
