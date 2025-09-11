Держава взялася за ШІ: навіщо в Україні запустили сайт про цю технологію (фото)

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск першої державної онлайн-платформи, присвяченої штучному інтелекту. Цей сайт стане єдиним центром для всіх важливих ШІ-проєктів і новин галузі в країні.

Майданчик створено для бізнесу, державних організацій, наукових та освітніх установ, а також міжнародних партнерів, які хочуть узяти участь у розвитку української ШІ-сфери, повідомляє прес-офіс Міністерства цифрової трансформації України.

Єдине вікно для ШІ-трансформації України

"Наша мета — увійти в топ-3 країни світу за рівнем розвитку і впровадження ШI до 2030 року", — заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Він додав, що сайт стане єдиною точкою доступу до актуальної інформації про державні ініціативи в галузі нейромереж.

Сайт про ШІ, запущений Міністерством цифрової трансформації Фото: Міністерство цифрової трансформації

Що доступно на платформі?

Користувачі сайту отримають доступ до:

Актуальним рекомендаціям і практичним гайдам з використання ШІ.

Корисним інструментам для впровадження технологій.

Можливості приєднатися до провідного комітету з ШІ при Мінцифрі.

Інформації про компанії, що беруть участь у регулюванні ШІ, а також ШІ-спільноту в Україні.

Можливості для стартапів і бізнесу

Особливу увагу організатори приділили підтримці інноваційних компаній. Завдяки проєкту SandBox стартапи зможуть протестувати свої ШІ-рішення на відповідність міжнародним стандартам у безпечному середовищі. Держава надасть підтримку в таких сферах, як GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech і EdTech.

Крім того, на сайті можна буде ознайомитися з АІ-продуктами першого в Україні Центру передового досвіду WINWIN AI CoE, а також дізнатися подробиці про провідні команди та візіонерів у сфері штучного інтелекту.

Проєкт реалізовано за підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), який реалізується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна запустила перший у світі державний асистент на ШІ — "Дія.АІ". На порталі "Дія" запрацював ШІ-асистент, який відповідає на запити громадян і надає послуги в чаті.