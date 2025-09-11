Ваш смартфон скоро станет в 5 раз быстрее: какая технология сделает это возможным (фото)

Компания Arm, разрабатывающая архитектуру для большинства мобильных чипов, представила новую платформу Lumex. Технология обещает кратно ускорить работу ИИ-функций на устройствах, при этом значительно снизив расход батареи.

Для будущих гаджетов это значительный шаг вперед, означающий, что нейросети будут функционировать шустро и эффективно, не требуя подключения к интернету. Это не только удобно, но и безопасно по сравнению с облачными решениями, требующими отправку личных данных на серверы, пишет Phone Arena.

Что такое Arm Lumex и как все устроено

Lumex — это комплексная вычислительная платформа, которая объединяет в себе мощные процессоры (CPU), графику (GPU) и новые ИИ-модули от Arm. Производители телефонов, такие как Samsung, смогут использовать ее как готовую основу для своих чипов, адаптируя все под свои нужды при желании.

Ключевая идея — дать устройствам возможность выполнять сложные задачи, такие как мгновенный перевод речи, обработка фото и генерация контента, прямо "на борту", без отправки данных в сеть.

Arm Lumex обещает ряд значительных апгрейдов быстродействия и энергоэффективности:

ИИ-задачи выполняются в 5 раз быстрее: Сценарии машинного обучения ускорятся без увеличения энергопотребления.

Сценарии машинного обучения ускорятся без увеличения энергопотребления. Втрое экономнее: Архитектура позволит в три раза снизить расход энергии при выполнении интенсивных ИИ-операций, продлевая автономность.

Архитектура позволит в три раза снизить расход энергии при выполнении интенсивных ИИ-операций, продлевая автономность. Трассировка лучей: Свежее поколение графической подсистемы Mali G1-Ultra удвоит производительность в играх с трассировкой лучей, делая освещение и отражения фотореалистичными.

Внутреннее устройство архитектуры Arm Lumex

На практике все это даст немало бонусов. Например, даже при сьемке видео в разрешении 4K устранение цифровых шумов на базе ИИ-алгоритмов будет работать в реальном времени, делая картинку четче в условиях низкой освещенности. Повседневный софт станет плавнее и умнее, а ассистенты на основе чат-ботов и переводчики текста смогут работать офлайн.

