Ваш смартфон скоро стане в 5 разів швидшим: яка технологія зробить це можливим (фото)

Компанія Arm, що розробляє архітектуру для більшості мобільних чипів, представила нову платформу Lumex. Технологія обіцяє кратно прискорити роботу ШІ-функцій на пристроях, при цьому значно знизивши витрату батареї.

Для майбутніх гаджетів це значний крок уперед, який означає, що нейромережі функціонуватимуть спритно й ефективно, не вимагаючи підключення до інтернету. Це не тільки зручно, а й безпечно порівняно з хмарними рішеннями, що вимагають відправлення особистих даних на сервери, пише Phone Arena.

Що таке Arm Lumex і як усе влаштовано

Lumex — це комплексна обчислювальна платформа, яка об'єднує в собі потужні процесори (CPU), графіку (GPU) і нові ШІ-модулі від Arm. Виробники телефонів, такі як Samsung, зможуть використовувати її як готову основу для своїх чіпів, адаптуючи все під свої потреби за бажання.

Ключова ідея — дати пристроям можливість виконувати складні завдання, як-от миттєвий переклад мови, оброблення фото і генерація контенту, прямо "на борту", без надсилання даних у мережу.

Arm Lumex обіцяє низку значних апгрейдів швидкодії та енергоефективності:

ШІ-завдання виконуються в 5 разів швидше: Сценарії машинного навчання прискоряться без збільшення енергоспоживання.

Сценарії машинного навчання прискоряться без збільшення енергоспоживання. Втричі економніша: Архітектура дасть змогу втричі знизити витрату енергії при виконанні інтенсивних ШІ-операцій, продовжуючи автономність.

Архітектура дасть змогу втричі знизити витрату енергії при виконанні інтенсивних ШІ-операцій, продовжуючи автономність. Трасування променів: Свіже покоління графічної підсистеми Mali G1-Ultra подвоїть продуктивність в іграх із трасуванням променів, роблячи освітлення і відображення фотореалістичними.

Внутрішній устрій архітектури Arm Lumex

На практиці все це дасть чимало бонусів. Наприклад, навіть під час зйомки відео з роздільною здатністю 4K усунення цифрових шумів на базі ШІ-алгоритмів працюватиме в реальному часі, роблячи картинку чіткішою в умовах низької освітленості. Повсякденний софт стане плавнішим і розумнішим, а асистенти на основі чат-ботів і перекладачі тексту зможуть працювати офлайн.

