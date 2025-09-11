Малоизвестные смартфоны внезапно обогнали iPhone и Samsung: что это за бренд (фото)

Рынок премиальных смартфонов в первой половине 2025 года показал позитивную динамику. Не обошлось и без сюрпризов: компания Google с моделями Pixel впервые за пять лет ворвалась в пятерку лидеров, показав самый стремительный рост продаж среди всех брендов.

В целом же глобальные отгрузки смартфонов стоимостью от $600 выросли на 8% в годовом исчислении, что стало рекордом для первого полугодия, сообщает аналитическое агентство Counterpoint Research.

Чем обусловлен скачок Google

Главной сенсацией отчета стал 105-процентный рост поставок Google. Продажи компании в премиум-сегменте удвоились по сравнению с прошлым годом. В результате бренд занимает пятое место в мировом рейтинге. Эксперты связывают такой успех с сильными продажами серии Pixel 9, расширением на новые рынки и агрессивным маркетингом, в котором делается ставка на ИИ-возможности, а не только на "железо".

Pixel 10 Pro — актуальный флагманский смартфон Google Фото: Tech Advisor

Показатели других лидеров

Хотя Apple остается на первом месте в сегменте $600+, ее доминирование ослабевает. Компания занимает 62% рынка, но годовой рост составил всего 3%, а общая доля сократилась из-за интенсивных кампаний конкурентов. В частности, техногигант теряет позиции в Китае, уступая Huawei и Xiaomi.

Samsung находится на второй строчке с 7-процентным ростом, чему способствовал хороший старт продаж серии S25. Huawei удерживает третью позицию благодаря лояльной аудитории и высоким офлайн-продажам в КНР. Производитель привлекает потребителей уникальными форм-факторами, такими как тройной складной экран Mate XT.

Xiaomi, больше известная доступными решениями, все же демонстрирует впечатляющий рост в 55%, занимая четвертое место. На имидж и популярность флагманов компании повлиял "гало-эффект" от успешного запуска их электромобиля.

Рост продаж смартфонов пятерки ведущих брендов в годовом исчислении Фото: Counterpoint Research

Общие тренды

Аналитики отмечают, что более 80% проданных премиум-смартфонов оснащены функциями генеративного ИИ. Судя по всему, в 2025 году это важный фактор, влияющий на выбор покупателей. Да и в целом востребованность дорогих телефонов высока как никогда — этот сектор показал 8-процентный рост, тогда как поставки на рынке гаджетов в целом подросли только на 4% за тот же период.

На долю топовых моделей приходится более 60% всей выручки от продаж смартфонов в мире. Это значит, что пользователи все чаще готовы платить за качественные аппараты, предпочитая экономии приятный опыт и длительный срок эксплуатации.

