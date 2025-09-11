Маловідомі смартфони раптово обігнали iPhone і Samsung: що це за бренд (фото)

Ринок преміальних смартфонів у першій половині 2025 року показав позитивну динаміку. Не обійшлося і без сюрпризів: компанія Google з моделями Pixel уперше за п'ять років увірвалася до п'ятірки лідерів, показавши найстрімкіше зростання продажів серед усіх брендів.

Загалом же глобальні відвантаження смартфонів вартістю від $600 зросли на 8% у річному обчисленні, що стало рекордом для першого півріччя, повідомляє аналітичне агентство Counterpoint Research.

Чим зумовлений стрибок Google

Головною сенсацією звіту стало 105-відсоткове зростання поставок Google. Продажі компанії в преміум-сегменті подвоїлися порівняно з минулим роком. У результаті бренд посідає п'яте місце у світовому рейтингу. Експерти пов'язують такий успіх із сильними продажами серії Pixel 9, розширенням на нові ринки та агресивним маркетингом, у якому роблять ставку на ШІ-можливості, а не тільки на "залізо".

Pixel 10 Pro — актуальний флагманський смартфон Google Фото: Tech Advisor

Показники інших лідерів

Хоча Apple залишається на першому місці в сегменті $600+, її домінування слабшає. Компанія займає 62% ринку, але річне зростання склало лише 3%, а загальна частка скоротилася через інтенсивні кампанії конкурентів. Зокрема, техногігант втрачає позиції в Китаї, поступаючись Huawei і Xiaomi.

Samsung перебуває на другій сходинці з 7-відсотковим зростанням, чому сприяв хороший старт продажів серії S25. Huawei утримує третю позицію завдяки лояльній аудиторії та високим офлайн-продажам у КНР. Виробник приваблює споживачів унікальними форм-факторами, такими як потрійний складаний екран Mate XT.

Xiaomi, більше відома доступними рішеннями, все ж демонструє вражаюче зростання в 55%, посідаючи четверте місце. На імідж і популярність флагманів компанії вплинув "гало-ефект" від успішного запуску їхнього електромобіля.

Зростання продажів смартфонів п'ятірки провідних брендів у річному обчисленні Фото: Counterpoint Research

Загальні тренди

Аналітики зазначають, що понад 80% проданих преміум-смартфонів оснащені функціями генеративного ШІ. Судячи з усього, у 2025 році це важливий фактор, що впливає на вибір покупців. Та й загалом затребуваність дорогих телефонів висока як ніколи — цей сектор показав 8-відсоткове зростання, тоді як поставки на ринку гаджетів загалом підросли тільки на 4% за той самий період.

На частку топових моделей припадає понад 60% всієї виручки від продажів смартфонів у світі. Це означає, що користувачі дедалі частіше готові платити за якісні апарати, надаючи перевагу економії над приємним досвідом і тривалим терміном експлуатації.

