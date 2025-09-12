Флагман Xiaomi не оставит шансов iPhone 17: почему Android-смартфон оказался лучше

В сети появились утечки о смартфоне Xiaomi 16, релиз которого ожидается уже в конце сентября. Судя по характеристикам, аппарат превосходит iPhone 17 как минимум по трем ключевым параметрам.

Первыми подробностями о спецификациях новинки поделился авторитетный инсайдер Йогеш Брар, пишет портал Gadgets 360.

Гигантская АКБ и сверхбыстрая зарядка

По предварительной информации, главной фишкой Xiaomi 16 станет батарея емкостью 7000 мАч. Это почти вдвое больше, чем в базовом iPhone 17 (3692 мАч), при той же диагонали дисплея (6,3 дюйма). Не исключено, что аккумулятора в Android-конкуренте будет с легкостью хватать на два дня эксплуатации.

Кроме того, флагман будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. На фоне 35 Вт по проводу и 25 Вт через магнитную зарядку MagSafe у Apple разница приличная. Согласно тестам GSMArena, предыдущая модель Xiaomi 15 восполняла заряд с нуля до 100% за 45 минут, тогда как iPhone 16 вынужден был оставаться у розетки 1 час 42 минуты. Примерно такие же цифры стоит ждать в новом поколении.

Три камеры против двух

По данным инсайдера, Xiaomi 16 получит три тыльных фотомодуля:

50-Мп главный сенсор OmniVision;

50-Мп сверхширокоугольный обьектив;

50-Мп телеобьектив Samsung.

iPhone 17, в свою очередь, оснащен лишь двумя камерами: основной (48 Мп) и сверхшириком (48 Мп), не предлагая возможностей оптического зума за счет телефото.

Среди других ожидаемых характеристики Xiaomi 16 — 6,3-дюймовый дисплей LTPO OLED с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Внутри установят передовой чипсет Snapdragon 8 Elite 2 или Gen 5 (точное название инсайдеры пока не выяснили). Также сообщается о защите от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, ультразвуковом сканере отпечатков пальцев и прошивке HyperOS 3.

Раньше Фокус писал, что десятки популярных смартфонов Xiaomi останутся без обновлений. Xiaomi готовит к релизу прошивку HyperOS 3, но для 31 модели бренда этот апдейт станет последним. Более того, указанные смартфоны не получат новой ОС Android 16 — свежая оболочка для них будет все еще базироваться на Android 15, в отличие от более новых устройств.