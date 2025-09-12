Флагман Xiaomi не залишить шансів iPhone 17: чому Android-смартфон виявився кращим

У мережі з'явилися витоки про смартфон Xiaomi 16, реліз якого очікується вже наприкінці вересня. Судячи з характеристик, апарат перевершує iPhone 17 як мінімум за трьома ключовими параметрами.

Першими подробицями про специфікації новинки поділився авторитетний інсайдер Йогеш Брар, пише портал Gadgets 360.

Гігантська АКБ і надшвидка зарядка

За попередньою інформацією, головною фішкою Xiaomi 16 стане батарея ємністю 7000 мАг. Це майже вдвічі більше, ніж у базовому iPhone 17 (3692 мАг), за тієї ж діагоналі дисплея (6,3 дюйма). Не виключено, що акумулятора в Android-конкурента буде з легкістю вистачати на два дні експлуатації.

Крім того, флагман підтримуватиме дротову зарядку потужністю 100 Вт і бездротову на 50 Вт. На тлі 35 Вт по дроту і 25 Вт через магнітну зарядку MagSafe у Apple різниця пристойна. Згідно з тестами GSMArena, попередня модель Xiaomi 15 заповнювала заряд з нуля до 100% за 45 хвилин, тоді як iPhone 16 змушений був залишатися біля розетки 1 годину 42 хвилини. Приблизно такі ж цифри варто чекати в новому поколінні.

Три камери проти двох

За даними інсайдера, Xiaomi 16 отримає три тильних фотомодулі:

50-Мп головний сенсор OmniVision;

50-Мп надширококутний об'єктив;

50-Мп телеоб'єктив Samsung.

iPhone 17, зі свого боку, оснащений лише двома камерами: основною (48 Мп) і надшириком (48 Мп), не пропонуючи можливостей оптичного зуму за рахунок телефото.

Серед інших очікуваних характеристик Xiaomi 16 — 6,3-дюймовий дисплей LTPO OLED з роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення 120 Гц. Усередині встановлять передовий чипсет Snapdragon 8 Elite 2 або Gen 5 (точну назву інсайдери поки не з'ясували). Також повідомляється про захист від води і пилу за стандартами IP68/IP69, ультразвуковий сканер відбитків пальців і прошивку HyperOS 3.

