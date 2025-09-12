Раскрыт "темный" секрет солнечных панелей из Китая: как они следят за вами

Власти США предупредили о скрытой угрозе в солнечных панелях, которые массово используются в дорожной инфраструктуре страны. В инверторах и батареях китайского производства обнаруживают электронные модули для удаленного шпионажа и даже опасных действий.

Федеральное управление автомагистралей (FHWA) выпустило четырехстраничный отчет, призывающий ведомства срочно проверить зарядные устройства для электромобилей, придорожные метеостанции и камеры на наличие скрытых радиопередатчиков, пишет Interesting Engineering.

Опасения регуляторов не случайны: были прецеденты найденных несанкционированных сотовых радиомодулей в некоторых инверторах и системах управления батареями (BMS) иностранного производства. Хотя в документе прямо не указывается страна происхождения, большая часть такой продукции производится в Китае.

Эксперты полагают, что эти компоненты могут эксплуатироваться для вывода из строя важной инфраструктуры США. "Это может привести к масштабному хаосу", — заявил Аномадарши Баруа, научный сотрудник Университета Джорджа Мейсона. По его словам, мошеннические команды способны вызывать скачки напряжения, вмешиваться в работу придорожных систем и будущих сетей для автономных транспортных средств.

Инверторы преобразуют энергию от солнечных панелей в пригодное для использования электричество, так что компонент весьма критичен. В организации FHWA предупредили, что если их скомпрометировать, вредоносные радиомодули внутри могут задействовать для отключений электроэнергии либо скрытого сбора данных.

Эти риски актуальны для широкого спектра оснащения дорожной инфраструктуры, включая дорожные знаки, камеры, зарядные станции для электромобилей и даже зоны отдыха и склады с солнечным питанием. Посольство Китая в Вашингтоне отвергло эти обвинения, заявив, что выступает против "искажения и очернения достижений Китая в области энергетики".

