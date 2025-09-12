Розкрито "темний" секрет сонячних панелей із Китаю: як вони стежать за вами

Влада США попередила про приховану загрозу в сонячних панелях, які масово використовуються в дорожній інфраструктурі країни. В інверторах і батареях китайського виробництва виявляють електронні модулі для віддаленого шпигунства і навіть небезпечних дій.

Федеральне управління автомагістралей (FHWA) випустило чотиристорінковий звіт, що закликає відомства терміново перевірити зарядні пристрої для електромобілів, придорожні метеостанції і камери на наявність прихованих радіопередавачів, пише Interesting Engineering.

Побоювання регуляторів не випадкові: були прецеденти знайдених несанкціонованих стільникових радіомодулів у деяких інверторах і системах управління батареями (BMS) іноземного виробництва. Хоча в документі прямо не вказується країна походження, більша частина такої продукції виробляється в Китаї.

Експерти вважають, що ці компоненти можуть експлуатуватися для виведення з ладу важливої інфраструктури США. "Це може призвести до масштабного хаосу", — заявив Аномадарші Баруа, науковий співробітник Університету Джорджа Мейсона. За його словами, шахрайські команди здатні викликати стрибки напруги, втручатися в роботу придорожніх систем і майбутніх мереж для автономних транспортних засобів.

Інвертори перетворюють енергію від сонячних панелей на придатну для використання електрику, тож компонент вельми критичний. В організації FHWA попередили, що якщо їх скомпрометувати, шкідливі радіомодулі всередині можуть задіяти для відключень електроенергії або прихованого збору даних.

Ці ризики актуальні для широкого спектра оснащення дорожньої інфраструктури, включно з дорожніми знаками, камерами, зарядними станціями для електромобілів і навіть зонами відпочинку та складами із сонячним живленням. Посольство Китаю у Вашингтоні відкинуло ці звинувачення, заявивши, що виступає проти "спотворення і очорнення досягнень Китаю в галузі енергетики".

