На Сардинии установили энергетический купол: он не использует литий, водород или уголь

На острове Сардиния находится белый купол, внутри которого скрывается уникальная CO₂-батарея, разработанная компаниями Energy Dome совместно с ENGIE.

Установка мощностью 20 МВт/200 МВт*ч обеспечит 10 ч непрерывной разрядки, что позволит использовать накопленную возобновляемую энергию в ночное время или в часы пик. CO₂-батарея использует сжатый углекислый газ, который хранится в гибком куполе, покрытом мембраной. Этот метод позволяет не использовать редкоземельные материалы, опасные химические вещества или легковоспламеняющиеся элементы, пишет ecoticias.com.

Как работает CO₂-батарея

Батарея Energy Dome основана на замкнутом термодинамическом цикле. В процессе зарядки углекислый газ сжимается и генерирует тепло, которое хранится отдельно. Затем этот CO₂ сжижается и хранится под давлением. Когда требуется электроэнергия, весь процесс обращается вспять: жидкий CO₂ испаряется и расширяется, проходя через турбину, вырабатывающую электроэнергию, одновременно пытаясь рекуперировать накопленное тепло.

В системе отсутствует электрохимическая система. Вместо нее работают турбины, компрессоры и теплообменники, что полностью исключает сложный производственный процесс и цепочки.

Энергетический купол не привязан к конкретной площадке, поэтому его установка допускается в регионах, где гидроаккумулирующие или гравитационные системы нецелесообразны. Преимущество заключается в том, что CO₂, используемый в цикле, полностью улавливается и может быть использован повторно, что означает отсутствие выбросов в процессе.

Хранение энергии по-новому

В то время как США и другие страны рассматривают возможность добычи и использования водорода в качестве энергетической альтернативы, итальянский остров Сардиния стремится к технологическому прорыву, не связанному с водородом, литием или каким-либо другим решением.

Аккумулятор CO₂ мощностью 20 МВт на Сардинии — это способ изменить подход к хранению возобновляемой энергии в мире. Без лития, водорода и ископаемого топлива открывается совершенно новый путь к устойчивому решению.

При поддержке Engie и международных финансовых партнеров белый купол символизирует энергетический переход не только для Италии, но и для всего мира, считают авторы материала.

