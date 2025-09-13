На Сардинії встановили енергетичний купол: він не використовує літій, водень або вугілля

На острові Сардинія знаходиться білий купол, всередині якого ховається унікальна CO₂-батарея, розроблена компаніями Energy Dome спільно з ENGIE.

Установка потужністю 20 МВт/200 МВт*год забезпечить 10 год безперервної розрядки, що дасть змогу використовувати накопичену відновлювану енергію в нічний час або в години пік. CO₂-батарея використовує стиснений вуглекислий газ, який зберігається в гнучкому куполі, покритому мембраною. Цей метод дає змогу не використовувати рідкоземельні матеріали, небезпечні хімічні речовини або легкозаймисті елементи, пише ecoticias.com.

Як працює CO₂-батарея

Батарея Energy Dome заснована на замкнутому термодинамічному циклі. У процесі зарядки вуглекислий газ стискається і генерує тепло, яке зберігається окремо. Потім цей CO₂ зріджується і зберігається під тиском. Коли потрібна електроенергія, весь процес обертається назад: рідкий CO₂ випаровується і розширюється, проходячи через турбіну, що виробляє електроенергію, одночасно намагаючись рекуперувати накопичене тепло.

У системі відсутня електрохімічна система. Замість неї працюють турбіни, компресори і теплообмінники, що повністю виключає складний виробничий процес і ланцюжки.

Енергетичний купол не прив'язаний до конкретного майданчика, тому його встановлення допускається в регіонах, де гідроакумулюючі або гравітаційні системи недоцільні. Перевага полягає в тому, що CO₂, який використовується в циклі, повністю вловлюється і може бути використаний повторно, що означає відсутність викидів у процесі.

Зберігання енергії по-новому

Тоді як США та інші країни розглядають можливість видобутку і використання водню як енергетичної альтернативи, італійський острів Сардинія прагне технологічного прориву, не пов'язаного з воднем, літієм або будь-яким іншим рішенням.

Акумулятор CO₂ потужністю 20 МВт на Сардинії — це спосіб змінити підхід до зберігання відновлюваної енергії у світі. Без літію, водню та викопного палива відкривається абсолютно новий шлях до сталого рішення.

За підтримки Engie та міжнародних фінансових партнерів білий купол символізує енергетичний перехід не тільки для Італії, а й для всього світу, вважають автори матеріалу.

Раніше ми писали про те, що вчені придумали акумулятори, які працюватимуть краще за літій-іонні. Дослідники розробляють каталізатор CoFe-2DSA, який забезпечує металоповітряні акумулятори більш тривалим терміном служби і більшою потужністю.