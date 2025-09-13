"Великий китайский файрвол" приходит в другие страны: где заблокируют интернет

Технологии тотальной цензуры в интернете, отточенные в Китае, уже отправляют на экспорт. Китайская компания Geedge Networks, тесно связанная с "отцом Великого китайского файрвола" Фаном Биньсином, активно продает свои системы авторитарным странам Азии и Африки.

Related video

Это стало известно благодаря крупной утечке более 100 000 внутренних документов корпорации. Их все проанализировали правозащитники, пишет Wired. В ходе расследования выяснилось, как именно оперирует этот бизнес и чем он угрожает свободе в сети.

Geedge Networks предлагает своим клиентам готовое решение для построения "суверенного интернета". В его основе лежат два продукта:

Tiangou Secure Gateway (TSG): Программно-аппаратный комплекс, который устанавливается в центрах обработки данных и пропускает через себя весь интернет-трафик страны. Он позволяет не только блокировать нежелательные сайты и VPN-сервисы, но и проводить глубокую проверку пакетов данных (DPI), перехватывать незащищенную информацию (пароли, содержимое писем) и даже анализировать метаданные зашифрованного трафика с помощью машинного обучения.

Программно-аппаратный комплекс, который устанавливается в центрах обработки данных и пропускает через себя весь интернет-трафик страны. Он позволяет не только блокировать нежелательные сайты и VPN-сервисы, но и проводить глубокую проверку пакетов данных (DPI), перехватывать незащищенную информацию (пароли, содержимое писем) и даже анализировать метаданные зашифрованного трафика с помощью машинного обучения. Cyber Narrator: Упрощенный интерфейс для государственных органов. С ним можно в реальном времени отслеживать активность в сети без специальных технических знаний. Операторы могут видеть местоположение пользователей по данным сотовых вышек, выявлять тех, кто использует VPN, и формировать отчеты.

Система способна отслеживать десятки миллионов пользователей одновременно и легко масштабируется установкой дополнительного оборудования.

Где уже строят "цифровые стены"

Согласно утечке, лицензии на систему Tiangou уже приобрели как минимум четыре страны: Мьянма, Пакистан, Эфиопия и Казахстан. Технологии активно эксплуатируются для цензурирования сети.

Например, в Мьянме после военного переворота 2021 года технологии Geedge использовались для блокировки соцсетей и практически всех популярных VPN-сервисов. В Эфиопии во время конфликта в Тыграе интернет и телефонную связь отключали почти на два года, что дало преимущество в войне.

За компанией Geedge стоит Фан Биньсин — ученый, которого считают главным разработчиком "Великого китайского файрвола". Сегодня экспорт подобных технологий связан с его коммерческими интересами. Фирма нанимает инженеров, готовых к длительным командировкам для внедрения систем в странах-клиентах. Примечательная находка расследования: в китайском оборудовании есть компоненты западных компаний. Например, французская фирма Thales поставляет ПО для контроля лицензий, а серверы для установочных пакетов размещались в Германии.

Чем это грозит миру

Технологии Geedge — это не только фильтры контента, но и мощные инструменты для массовой слежки и преследования национальных интересов. Уже тестируются экспериментальные функции, как в Китае, например, система "рейтинга", где пользователям с низким баллом (ниже 600) могут полностью заблокировать доступ в интернет. Для властей авторитарных стран такие решения — удобный способ контролировать цифровое пространство, общественное мнение и действия населения. Не исключено, что в мире будет появляться все больше изолированных интернетов в разных регионах.

Раньше Фокус писал, что SpaceX вводит платную "паузу" для Starlink. Ранее компания предоставляла возможность временно приостановить подписку бесплатно. Теперь пользователи получили письма предупреждения, в которых сказано, что новый режим ожидания необходимо активировать в настройках до 13 сентября.