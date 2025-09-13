"Великий китайський файрвол" приходить в інші країни: де заблокують інтернет

Технології тотальної цензури в інтернеті, відточені в Китаї, вже відправляють на експорт. Китайська компанія Geedge Networks, тісно пов'язана з "батьком Великого китайського файрволу" Фаном Біньсіном, активно продає свої системи авторитарним країнам Азії та Африки.

Це стало відомо завдяки великому витоку понад 100 000 внутрішніх документів корпорації. Їх усі проаналізували правозахисники, пише Wired. Під час розслідування з'ясувалося, як саме оперує цей бізнес і чим він загрожує свободі в мережі.

Geedge Networks пропонує своїм клієнтам готове рішення для побудови "суверенного інтернету". У його основі лежать два продукти:

Tiangou Secure Gateway (TSG): Програмно-апаратний комплекс, який встановлюється в центрах обробки даних і пропускає через себе весь інтернет-трафік країни. Він дає змогу не тільки блокувати небажані сайти і VPN-сервіси, а й проводити глибоку перевірку пакетів даних (DPI), перехоплювати незахищену інформацію (паролі, вміст листів) і навіть аналізувати метадані зашифрованого трафіку за допомогою машинного навчання.

Cyber Narrator: Спрощений інтерфейс для державних органів. З ним можна в реальному часі відстежувати активність у мережі без спеціальних технічних знань. Оператори можуть бачити місце розташування користувачів за даними стільникових вишок, виявляти тих, хто використовує VPN, і формувати звіти.

Система здатна відстежувати десятки мільйонів користувачів одночасно і легко масштабується встановленням додаткового обладнання.

Де вже будують "цифрові стіни"

Згідно з витоком, ліцензії на систему Tiangou вже придбали щонайменше чотири країни: М'янма, Пакистан, Ефіопія і Казахстан. Технології активно експлуатуються для цензурування мережі.

Наприклад, у М'янмі після військового перевороту 2021 року технології Geedge використовували для блокування соцмереж і практично всіх популярних VPN-сервісів. В Ефіопії під час конфлікту в Тиграї інтернет і телефонний зв'язок відключали майже на два роки, що дало перевагу у війні.

За компанією Geedge стоїть Фан Біньсін — учений, якого вважають головним розробником "Великого китайського файрволу". Сьогодні експорт подібних технологій пов'язаний з його комерційними інтересами. Фірма наймає інженерів, готових до тривалих відряджень для впровадження систем у країнах-клієнтах. Примітна знахідка розслідування: у китайському обладнанні є компоненти західних компаній. Наприклад, французька фірма Thales поставляє ПЗ для контролю ліцензій, а сервери для інсталяційних пакетів розміщувалися в Німеччині.

Чим це загрожує світу

Технології Geedge — це не тільки фільтри контенту, а й потужні інструменти для масового стеження і переслідування національних інтересів. Уже тестуються експериментальні функції, як у Китаї, наприклад, система "рейтингу", де користувачам із низьким балом (нижче 600) можуть повністю заблокувати доступ до інтернету. Для влади авторитарних країн такі рішення — зручний спосіб контролювати цифровий простір, громадську думку та дії населення. Не виключено, що у світі з'являтиметься дедалі більше ізольованих інтернетів у різних регіонах.

Раніше Фокус писав, що SpaceX вводить платну "паузу" для Starlink.