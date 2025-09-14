У новых iPhone 17 найден серьезный недостаток: что будет, если уронить смартфон (фото)

Новые обязательные тесты на прочность, введенные в Европейском союзе, выявили один минус флагманских iPhone 17. Несмотря на улучшения в батарее, смартфоны Apple значительно уступают конкурентам в устойчивости к падениям.

Новая европейская система маркировки присваивает устройствам классы прочности и ремонтопригодности, пишет GSMArena. Согласно результатам стандартизированных испытаний, iPhone 17 Pro Max получил рейтинг Class B" Это означает, что он гарантированно выдерживает 180 падений. Хотя это вдвое лучше, чем у прошлогоднего iPhone 16 Pro Max (90 падений, Class C), результат все равно не дотягивает до конкурентов.

Для сравнения, флагманы Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL получили высший Class A, выдержав по 270 падений. Это говорит, что при повседневной эксплуатации флагман Apple будет чаще подвержен повреждениям. Тонкий iPhone Air показал аналогичный Pro Max результат — Class B (180 падений).

Результаты тестирования iPhone 17 Pro Max (слева) и iPhone Air (справа) Фото: gsmarena.com

В плане ремонтопригодности iPhone 17 тоже не далеко не лидер. Телефону присвоили Class C — такой же, как у Samsung, но хуже, чем у Pixel (Class B). При этом в тестах батареи iPhone 17 Pro Max показал себя отлично: Сlass A по энергоэффективности и впечатляющие 53 часа автономной работы, опередив конкурентов. Но есть нюанс: аккумулятор iPhone рассчитан всего на 1000 циклов зарядки, в то время как батарея Samsung — на 2000 циклов, что говорит о вдвое большем сроке службы.

Сама компания Apple не согласна с методикой тестирования ЕС и ранее выступила с резкой критикой. В Купертино утверждают, что определения тестов на падение и встряску неоднозначны, их результаты трудно воспроизвести повторно, а выборка из пяти устройств слишком мала для объективной оценки (Apple настаивает минимум на 30 единицах).

