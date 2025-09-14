У нових iPhone 17 знайдено серйозний недолік: що буде, якщо впустити смартфон (фото)

Нові обов'язкові тести на міцність, запроваджені в Європейському союзі, виявили один мінус флагманських iPhone 17. Незважаючи на поліпшення в батареї, смартфони Apple значно поступаються конкурентам у стійкості до падінь.

Нова європейська система маркування присвоює пристроям класи міцності та ремонтопридатності, пише GSMArena. Згідно з результатами стандартизованих випробувань, iPhone 17 Pro Max отримав рейтинг Class B" Це означає, що він гарантовано витримує 180 падінь. Хоча це вдвічі краще, ніж у торішнього iPhone 16 Pro Max (90 падінь, Class C), результат все одно не дотягує до конкурентів.

Для порівняння, флагмани Samsung Galaxy S25 Ultra і Google Pixel 10 Pro XL отримали вищий Class A, витримавши по 270 падінь. Це говорить, що при повсякденній експлуатації флагман Apple буде частіше схильний до пошкоджень. Тонкий iPhone Air показав аналогічний Pro Max результат — Class B (180 падінь).

Результати тестування iPhone 17 Pro Max (ліворуч) та iPhone Air (праворуч) Фото: gsmarena.com

У плані ремонтопридатності iPhone 17 теж не далеко не лідер. Телефону присвоїли Class C — такий самий, як у Samsung, але гірший, ніж у Pixel (Class B). При цьому в тестах батареї iPhone 17 Pro Max показав себе відмінно: Сlass A з енергоефективності та вражаючі 53 години автономної роботи, випередивши конкурентів. Але є нюанс: акумулятор iPhone розрахований лише на 1000 циклів заряджання, тоді як батарея Samsung — на 2000 циклів, що свідчить про вдвічі більший термін служби.

Сама компанія Apple не згодна з методикою тестування ЄС і раніше виступила з різкою критикою. У Купертіно стверджують, що визначення тестів на падіння і струс неоднозначні, їхні результати важко відтворити повторно, а вибірка з п'яти пристроїв надто мала для об'єктивної оцінки (Apple наполягає щонайменше на 30 одиницях).

