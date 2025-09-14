Новый Samsung растягивается в планшет: что известно о странном смартфоне (видео)

Компания Samsung запатентовала концепт смартфона с принципиально новым форм-фактором — Galaxy Z Roll Mini. Аппарат оснащен сворачиваемым дисплеем, который по желанию может выдвигаться, превращая компактный телефон в небольшой планшет.

Эта технология cпособна стать важной вехой в эволюции мобильных устройств, предложив универсальное решение для развлечений, многозадачности и игр, пишет Geeky Gadgets.

В основе Galaxy Z Roll Mini лежит сворачиваемый экран. В сложенном состоянии это компактный телефон, который удобно лежит в руке. Впрочем, корпус и экран несколько шире стандартных. А с помощью специального механизма дисплей плавно выдвигается в сторону, значительно увеличивая свою полезную площадь. Решение теоретически пригодится для удобного просмотра видео, игр или работы с несколькими приложениями. Словом, концепция примерно та же, что и в складных смартфонах, но с иным подходом.

Заметны сверхтонкие рамки для максимального погружения в контент. Особое внимание, судя по всему, инженеры уделили надежности выдвижного механизма. Он спроектирован так, чтобы выдерживать многократное использование и сопротивляться износу с течением времени. В сложенном виде устройство напоминает раскладушку Galaxy Z Flip.

В видео приводят сводку всей известной информации про Samsung Galaxy Z Roll Mini

Важной функцией Galaxy Z Roll Mini наверняка будет искусственный интеллект. ИИ-инструменты призваны упростить эксплуатацию гаджета за счет интересных умных алгоритмов. Будущей новинке приписывают:

Мгновенный перевод речи для общения на разных языках.

Умные напоминания и автоматическое составление кратких сводок из сообщений.

Продвинутые ИИ-редактор фотографий, умеющий стирать лишние объекты из кадра и точно настраивать цветопередачу.

Автоматическую подстройку камеры под конкретную сцену и освещение.

Внутри, скорее всего, установят передовой чипсет, чтобы система функционировала шустро. Еще ИИ будет оптимизировать работу ЦП во время интенсивных нагрузок, продлевая время работы от батареи и предотвращая перегрев.

Хотя Galaxy Z Roll Mini пока находится на стадии концепта, он демонстрирует любопытное видение будущего мобильной техники от Samsung.

