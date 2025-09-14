Новий Samsung розтягується в планшет: що відомо про дивний смартфон (відео)

Компанія Samsung запатентувала концепт смартфона з принципово новим форм-фактором — Galaxy Z Roll Mini. Апарат оснащений дисплеєм, що згортається, який за бажанням може висуватися, перетворюючи компактний телефон на невеликий планшет.

Related video

Ця технологія здатна стати важливою віхою в еволюції мобільних пристроїв, запропонувавши універсальне рішення для розваг, багатозадачності та ігор, пише Geeky Gadgets.

В основі Galaxy Z Roll Mini лежить екран, що згортається. У складеному стані це компактний телефон, який зручно лежить у руці. Утім, корпус та екран дещо ширші за стандартні. А за допомогою спеціального механізму дисплей плавно висувається вбік, значно збільшуючи свою корисну площу. Рішення теоретично стане в пригоді для зручного перегляду відео, ігор чи роботи з кількома додатками. Словом, концепція приблизно та сама, що і в складних смартфонах, але з іншим підходом.

Помітні надтонкі рамки для максимального занурення в контент. Особливу увагу, судячи з усього, інженери приділили надійності висувного механізму. Він спроектований так, щоб витримувати багаторазове використання і чинити опір зносу з плином часу. У складеному вигляді пристрій нагадує розкладачку Galaxy Z Flip.

У відео наводять зведення всієї відомої інформації про Samsung Galaxy Z Roll Mini

Важливою функцією Galaxy Z Roll Mini напевно буде штучний інтелект. ШІ-інструменти покликані спростити експлуатацію гаджета за рахунок цікавих розумних алгоритмів. Майбутній новинці приписують:

Миттєвий переклад мови для спілкування різними мовами.

Розумні нагадування й автоматичне складання коротких зведень із повідомлень.

Просунутий ШІ-редактор фотографій, що вміє стирати зайві об'єкти з кадру і точно налаштовувати передачу кольору.

Автоматичне підстроювання камери під конкретну сцену і освітлення.

Усередині, найімовірніше, встановлять передовий чипсет, щоб система функціонувала спритно. Ще ШІ оптимізуватиме роботу ЦП під час інтенсивних навантажень, подовжуючи час роботи від батареї і запобігаючи перегріванню.

Хоча Galaxy Z Roll Mini поки що перебуває на стадії концепту, він демонструє цікаве бачення майбутнього мобільної техніки від Samsung.

Раніше Фокус писав, що маловідомі смартфони раптово обігнали iPhone і Samsung. Ринок преміальних смартфонів у першій половині 2025 року показав позитивну динаміку. Не обійшлося і без сюрпризів: компанія Google з моделями Pixel уперше за п'ять років увірвалася в п'ятірку лідерів, показавши найстрімкіше зростання продажів серед усіх брендів.