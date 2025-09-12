Китай отказывается от солнечных панелей и ветрогенераторов благодаря новому чуду техники

Китай готовится к запуску гигантской плотины в Тибете, которая может стать самой крупной гидроэлектростанцией в мире. Благодаря этому страна пересматривает влияние других источников энергии.

Плотину построят на реке Ярлунг-Цангпо, каскад из шести дополнительных плотин планируют возвести вдоль реки Сиранг-Цюй недалеко от уезда Мото. Фокус выяснил, что известно о проекте, который может перевернуть возобновляемую энергетику Китая и всего мира.

По информации издания The Nation, проект предполагает строительство высокой плотины недалеко от города Пайчжэнь в уезде Милин для сдерживания реки, перенаправляя ее течение через три массивных туннеля, каждый шириной 13 метров и длиной 34 километра, проложенных под Гималаями. Это позволит воде обходить Большой Излучину и опускаться на высоту 2400 метров, вырабатывая огромное количество электроэнергии.

"Тибетская плотина" будет представлять собой высокое бетонное или скально-земляное сооружение высотой около 100–150 метров и длиной от 2 до 3 километров. При установленной мощности около 60 ГВТ она сможет вырабатывать около 300–400 миллиардов киловатт-часов в год. Длина водохранилища составит около 1125 километров, а его объем – от 60 до 80 миллиардов кубических метров.

Долина реки Ярлунг-Цангпо на карте Фото: The National

Строительство плотины на высоте 5210 метров над уровнем моря сопряжено с большими техническими и логистическими трудностями. Низкая температура, сложный горный рельеф и разреженный воздух мешают укладке бетона и установке турбин.

Однако, как пишет Leravi, одновременно с этими препятствиями высота дает и большое преимущество: давление воды увеличивается, позволяя турбинам работать эффективнее, чем расположенным ниже. По словам старшего инженера, участвовавшего в проекте, это важная веха в гидроэнергетике.

Благодаря этому прорыву в области гидроэнергетики Китай стратегически сокращает производство электроэнергии на менее эффективных солнечных и ветровых электростанциях, особенно в регионах, где эти возобновляемые источники энергии дают меньшую отдачу. В отличие от ветра и солнца, гидроэлектростанции могут обеспечивать постоянный и надежный поток электроэнергии, не зависящий от погоды или времени суток. Благодаря стабильной нагрузке, китайцам потребуется меньше резервных систем, что упрощает эффективное управление обширной энергосетью Китая.

Как стало известно Al Jazeera, ниже по течению, в предгорьях Гималаев, Китай также построит пять гидроэлектростанций на реке Брахмапутра, расположенной ниже по течению в Индии, и на реке Джамна в Бангладеш. Ожидается, что после завершения мегапроект будет производить в три раза больше энергии, чем огромная станция "Три ущелья" (25 ГВт), запущенная на реке Янцзы в 2003. Стоимость проекта оценивается в 1,2 трлн юаней (167,1 млрд долларов США).

"Производимая электроэнергия будет в первую очередь передаваться в другие регионы для потребления, а также удовлетворять местные потребности в электроэнергии в Тибете", — сообщило агентство "Синьхуа" после церемонии закладки первого камня в городе Ньингчи на юго-востоке Тибета, состоявшейся 19 июля 2025 года.

Ранее писали, как солнечные панели и ветряки перегрузили энергосеть Испании. В стране начался кризис, поскольку система уже не может обеспечить новые подключения, что тормозит экономическое развитие.