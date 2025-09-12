Китай відмовляється від сонячних панелей і вітрогенераторів завдяки новому диву техніки

Китай готується до запуску гігантської греблі в Тибеті, яка може стати найбільшою гідроелектростанцією у світі. Завдяки цьому країна переглядає вплив інших джерел енергії.

Греблю побудують на річці Ярлунг-Цангпо, каскад із шести додаткових гребель планують звести вздовж річки Сіранг-Цюй недалеко від повіту Мото. Фокус з'ясував, що відомо про проєкт, який може перевернути відновлювану енергетику Китаю і всього світу.

За інформацією видання The Nation, проєкт передбачає будівництво високої греблі недалеко від міста Пайчжень у повіті Мілін для стримування річки, переспрямовуючи її течію через три масивні тунелі, кожен завширшки 13 метрів і завдовжки 34 кілометри, прокладені під Гімалаями. Це дасть змогу воді обходити Великий Закрут і опускатися на висоту 2400 метрів, виробляючи величезну кількість електроенергії.

"Тибетська гребля" буде являти собою високу бетонну або скельно-земляну споруду заввишки близько 100-150 метрів і довжиною від 2 до 3 кілометрів. За встановленої потужності близько 60 ГВТ вона зможе виробляти близько 300-400 мільярдів кіловат-годин на рік. Довжина водосховища становитиме близько 1125 кілометрів, а його обсяг — від 60 до 80 мільярдів кубічних метрів.

Долина річки Ярлунг-Цангпо на карті Фото: The National

Будівництво греблі на висоті 5210 метрів над рівнем моря пов'язане з великими технічними та логістичними труднощами. Низька температура, складний гірський рельєф і розріджене повітря заважають укладанню бетону і встановленню турбін.

Однак, як пише Leravi, одночасно з цими перешкодами висота дає і велику перевагу: тиск води збільшується, даючи змогу турбінам працювати ефективніше, ніж тим, що розташовані нижче. За словами старшого інженера, який брав участь у проєкті, це важлива віха в гідроенергетиці.

Завдяки цьому прориву в галузі гідроенергетики Китай стратегічно скорочує виробництво електроенергії на менш ефективних сонячних і вітрових електростанціях, особливо в регіонах, де ці поновлювані джерела енергії дають меншу віддачу. На відміну від вітру і сонця, гідроелектростанції можуть забезпечувати постійний і надійний потік електроенергії, що не залежить від погоди або часу доби. Завдяки стабільному навантаженню, китайцям буде потрібно менше резервних систем, що спрощує ефективне управління великою енергомережею Китаю.

Як стало відомо Al Jazeera, нижче за течією, у передгір'ях Гімалаїв, Китай також побудує п'ять гідроелектростанцій на річці Брахмапутра, розташованій нижче за течією в Індії, і на річці Джамна в Бангладеш. Очікується, що після завершення мегапроєкт вироблятиме втричі більше енергії, ніж величезна станція "Три ущелини" (25 ГВт), запущена на річці Янцзи у 2003. Вартість проекту оцінюють у 1,2 трлн юанів (167,1 млрд доларів США).

"Вироблена електроенергія передусім передаватиметься в інші регіони для споживання, а також задовольнятиме місцеві потреби в електроенергії в Тибеті", — повідомило агентство "Сіньхуа" після церемонії закладення першого каменя в місті Ньїнгчі на південному сході Тибету, що відбулася 19 липня 2025 року.

