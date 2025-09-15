Названы самые популярные смартфоны в мире: в топ-10 вошел неожиданный бренд (фото)

Опубликован свежий рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за второй квартал 2025 года. Список возглавили модели Apple и Samsung, однако в десятку лучших смог пробиться и бюджетник от Xiaomi.

Согласно отчету аналитической компании Counterpoint Research, расстановка сил на рынке остается стабильной, но с интересными нюансами.

Первые три строчки рейтинга прочно заняли устройства Apple. Лидером второй квартал подряд остается базовый iPhone 16, который, на удивление, увеличил отрыв от своих более дорогих собратьев — iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro (второе и третье места соответственно). Новичком в списке стал более доступный iPhone 16e, который показал сильные продажи в Японии и США, заняв шестую позицию.

Актуальный топ-10 смартфонов по продажам в мире Фото: Counterpoint Research

Samsung удерживает целых четыре места в десятке. Южнокорейский бренд делает ставку на популярные модели среднего ценового сегмента. Самым востребованным гаджетом бренда стал не флагман, а недорогой Galaxy A16 5G, расположившийся на четвертой позиции. Топовый Galaxy S25 Ultra, несмотря на активный маркетинг вокруг функций генеративного ИИ, занял лишь восьмое место. Также в список вошли другие модели A-серии.

Единственным смартфоном в рейтинге не от Apple или Samsung стал ультрабюджетный Redmi 14C 4G. Аппарат достиг девятого места благодаря стабильно высоким продажам в развивающихся регионах, таких как Латинская Америка, Ближний Восток и Африка. Для местных покупателей имеет значение соотношение цены и качества.

