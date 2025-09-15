Названо найпопулярніші смартфони у світі: до топ-10 увійшов несподіваний бренд (фото)

Опубліковано свіжий рейтинг найбільш продаваних смартфонів у світі за другий квартал 2025 року. Список очолили моделі Apple і Samsung, проте в десятку найкращих зміг пробитися і бюджетник від Xiaomi.

Related video

Згідно зі звітом аналітичної компанії Counterpoint Research, розстановка сил на ринку залишається стабільною, але з цікавими нюансами.

Перші три рядки рейтингу міцно зайняли пристрої Apple. Лідером другий квартал поспіль залишається базовий iPhone 16, який, напрочуд, збільшив відрив від своїх дорожчих побратимів — iPhone 16 Pro Max і iPhone 16 Pro (друге і третє місця відповідно). Новачком у списку став більш доступний iPhone 16e, який показав сильні продажі в Японії та США, посівши шосту позицію.

Актуальний топ-10 смартфонів за продажами у світі Фото: Counterpoint Research

Samsung утримує цілих чотири місця в десятці. Південнокорейський бренд робить ставку на популярні моделі середнього цінового сегмента. Найбільш затребуваним гаджетом бренду став не флагман, а недорогий Galaxy A16 5G, що розташувався на четвертій позиції. Топовий Galaxy S25 Ultra, незважаючи на активний маркетинг навколо функцій генеративного ШІ, посів лише восьме місце. Також до списку увійшли інші моделі A-серії.

Єдиним смартфоном у рейтингу не від Apple або Samsung став ультрабюджетний Redmi 14C 4G. Апарат досяг дев'ятого місця завдяки стабільно високим продажам у регіонах, що розвиваються, таких як Латинська Америка, Близький Схід і Африка. Для місцевих покупців має значення співвідношення ціни та якості.

Раніше Фокус писав про порівняння iPhone Air і Galaxy S25 Edge. Apple і Samsung у 2025 році вирішили повернути в моду тонкі смартфони, і експерти з'ясували, який з конкурентів кращий.