Батареи в смартфонах теперь в разы мощнее: как емкость повысили в 2 раза при тех же размерах

На рынке портативных аккумуляторов стремительно развивается кремний-углеродная технология (SiC). При меньших физических размерах такие АКБ обладают большей емкостью и надежностью.

Технологию уже активно применяют в аппаратах китайских брендов. Она обещает изменить не только рынок смартфонов, но и многих других гаджетов, от наушников до электромобилей, пишет The Business Standard.

По своей сути, это тот же литий-ионные аккумуляторы, но с одним отличием: вместо традиционного графитового анода используется кремний-углеродный. Преимущество кремния в том, что он способен удерживать почти в 13 раз больше лития, чем графит, что теоретически позволяет кардинально увеличить плотность энергии.

Ранее использование чистого кремния было невозможным из-за его свойства расширяться до 300% во время зарядки, что быстро разрушало структуру батареи. Новая гибридная структура решает эту проблему, стабилизируя конструкцию с помощью углерода. В результате получился долговечный и производительный анод.

Технологию уже взяли на вооружение Honor, Xiaomi, Vivo, OnePlus и другие китайские производители. Увеличение емкости уже можно увидеть на примере реальных устройств. Прошлогодний Redmi Note 13 Pro+ с литий-ионной батареей имел емкость 5000 мАч. Его преемник, Redmi Note 14 Pro+, в том же корпусе и с тем же весом получил кремний-углеродный аккумулятор на 6200 мАч — это рост на 24%. Не говоря уже о будущем серийном смартфоне Realme с АКБ на 10 000 мАч, который сохранил нормальные габариты.

Уменьшаются и типичные размеры телефонов. 6,3-дюймовый Google Pixel 9 Pro с батареей на 4700 мАч весит 199 граммов. В то же время Vivo X200 Pro Mini с экраном аналогичного размера оснащен батареей на 5700 мАч и весит на 12 граммов меньше.

Потенциал модернизированных аккумуляторов огромен. Вскоре они появятся в наушниках, умных часах и другой носимой электронике. Ноутбуки могут стать еще легче — вес многих моделей приблизится к 800-900 граммам.

Значительный прорыв ожидается в сфере электромобилей. Сейчас их пробег на одном заряде в среднем ограничен 250-500 км. Переход на SiC-батареи позволит увеличить это расстояние.

Раньше Фокус писал, что литиевые батареи вдруг "поумнели". Компания Desay представила аккумуляторы со встроенным искусственным интеллектом. Решение повышает безопасность и эффективность хранения энергии. "Умная" система в реальном времени отслеживает состояние батареи и предотвращает потенциальные проблемы еще до их возникновения.