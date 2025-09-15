Батареї в смартфонах тепер у рази потужніші: як ємність підвищили у 2 рази за тих самих розмірів

На ринку портативних акумуляторів стрімко розвивається кремній-вуглецева технологія (SiC). При менших фізичних розмірах такі АКБ мають більшу ємність і надійність.

Технологію вже активно застосовують в апаратах китайських брендів. Вона обіцяє змінити не тільки ринок смартфонів, а й багатьох інших гаджетів, від навушників до електромобілів, пише The Business Standard.

За своєю суттю, це ті самі літій-іонні акумулятори, але з однією відмінністю: замість традиційного графітового анода використовується кремній-вуглецевий. Перевага кремнію в тому, що він здатний утримувати майже в 13 разів більше літію, ніж графіт, що теоретично дає змогу кардинально збільшити щільність енергії.

Раніше використання чистого кремнію було неможливим через його властивість розширюватися до 300% під час заряджання, що швидко руйнувало структуру батареї. Нова гібридна структура вирішує цю проблему, стабілізуючи конструкцію за допомогою вуглецю. У результаті вийшов довговічний і продуктивний анод.

Технологію вже взяли на озброєння Honor, Xiaomi, Vivo, Vivo, OnePlus та інші китайські виробники. Збільшення ємності вже можна побачити на прикладі реальних пристроїв. Торішній Redmi Note 13 Pro+ з літій-іонною батареєю мав ємність 5000 мАг. Його наступник, Redmi Note 14 Pro+, у тому ж корпусі і з тією ж вагою отримав кремній-вуглецевий акумулятор на 6200 мАгод — це зростання на 24%. Не кажучи вже про майбутній серійний смартфон Realme з АКБ на 10 000 мАг, який зберіг нормальні габарити.

Зменшуються і типові розміри телефонів. 6,3-дюймовий Google Pixel 9 Pro з батареєю на 4700 мАг важить 199 грамів. Водночас Vivo X200 Pro Mini з екраном аналогічного розміру оснащений батареєю на 5700 мАг і важить на 12 грамів менше.

Потенціал модернізованих акумуляторів величезний. Незабаром вони з'являться в навушниках, розумних годинниках та іншій портативній електроніці. Ноутбуки можуть стати ще легшими — вага багатьох моделей наблизиться до 800-900 грамів.

Значний прорив очікується у сфері електромобілів. Зараз їхній пробіг на одному заряді в середньому обмежений 250-500 км. Перехід на SiC-батареї дасть змогу збільшити цю відстань.

Раніше Фокус писав, що літієві батареї раптом "порозумнішали". Компанія Desay представила акумулятори з вбудованим штучним інтелектом. Рішення підвищує безпеку та ефективність зберігання енергії. "Розумна" система в реальному часі відстежує стан батареї і запобігає потенційним проблемам ще до їх виникнення.