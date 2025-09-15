Тайная слежка через компьютеры реальна: настройки Windows, которые нужно срочно поменять (фото)

Windows 11 по умолчанию собирает о пользователе довольно много информации для "улучшения своих сервисов" и показа персонализированной рекламы. Однако делиться личными данными необязательно. Несколько простых изменений в настройках помогут повысить уровень приватности.

Эксперты назвали важные параметры, которые стоит проверить и изменить прямо сейчас, чтобы ограничить "любопытство" системы, пишет Gizchina.

Доступ к местоположению

Многие приложения запрашивают доступ к геолокации, хотя он им совершенно не нужен для работы. Это не только снижает вашу конфиденциальность, но и может незначительно влиять на производительность.

Зайдите в "Параметры" > "Конфиденциальность и защита" > "Расположение". Внимательно просмотрите список программ и отключите доступ для всех, кроме тех, которым он действительно необходим (например, карты или погода).

Настройки доступа к местоположению в Windows 11 Фото: скриншот

Отключите рекламный трекинг

Windows присваивает вашему ПК уникальный рекламный идентификатор, чтобы показывать вам целевую рекламу на основе вашей активности. Это стоит отключить. Перейдите в "Параметры" > "Конфиденциальность и защита" > "Общие" и выключите тумблер "Разрешить приложениям показывать мне персонализированную рекламу с помощью моего идентификатора". Реклама останется, но она перестанет отслеживать ваши действия.

Сократите отправку диагностических данных

Microsoft собирает сведения об использовании системы для ее улучшения, но вы можете свести эти отчеты к минимуму. Откройте "Параметры" > "Конфиденциальность и защита" > "Диагностика и отзывы". В разделе "Диагностические данные" выберите опцию "Отправка обязательных данных".

Синхронизация истории активности

Система ведет журнал используемых вами приложений и может сохранять эту историю в учетной записи Microsoft. Если вам не нужна эта функция, ее лучше деактивировать. В разделе "Конфиденциальность и защита" найдите "Журнал действий". Снимите галочки с пунктов "Хранить журнал моих действий на этом устройстве" и "Отправлять мой журнал действий в Microsoft".

Настройки доступа к микрофону в Windows 11 Фото: скриншот

Контролируйте доступ к камере и микрофону

Некоторые утилиты запрашивают доступ к камере и микрофону, даже если это не требуется для их функционирования. Это создает потенциальную угрозу вашей безопасности. В разделе "Конфиденциальность и защита" поочередно зайдите в меню "Камера" и "Микрофон". Изучите списки приложений и отключите доступ для всех подозрительных или ненужных программ.

Защитите личные данные

Приложения также могут запрашивать доступ к вашим контактам, календарю или журналу вызовов. Стоит проверить, какие именно программы имеют такие разрешения. В том же разделе "Конфиденциальность и защита" просмотрите пункты "Контакты", "Календарь" и "Журнал вызовов", отключив доступ для любого ПО, которому это не требуется.

