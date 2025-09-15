Тайная слежка через компьютеры реальна: настройки Windows, которые нужно срочно поменять (фото)
Windows 11 по умолчанию собирает о пользователе довольно много информации для "улучшения своих сервисов" и показа персонализированной рекламы. Однако делиться личными данными необязательно. Несколько простых изменений в настройках помогут повысить уровень приватности.
Эксперты назвали важные параметры, которые стоит проверить и изменить прямо сейчас, чтобы ограничить "любопытство" системы, пишет Gizchina.
Доступ к местоположению
Многие приложения запрашивают доступ к геолокации, хотя он им совершенно не нужен для работы. Это не только снижает вашу конфиденциальность, но и может незначительно влиять на производительность.
Зайдите в "Параметры" > "Конфиденциальность и защита" > "Расположение". Внимательно просмотрите список программ и отключите доступ для всех, кроме тех, которым он действительно необходим (например, карты или погода).
Отключите рекламный трекинг
Windows присваивает вашему ПК уникальный рекламный идентификатор, чтобы показывать вам целевую рекламу на основе вашей активности. Это стоит отключить. Перейдите в "Параметры" > "Конфиденциальность и защита" > "Общие" и выключите тумблер "Разрешить приложениям показывать мне персонализированную рекламу с помощью моего идентификатора". Реклама останется, но она перестанет отслеживать ваши действия.
Сократите отправку диагностических данных
Microsoft собирает сведения об использовании системы для ее улучшения, но вы можете свести эти отчеты к минимуму. Откройте "Параметры" > "Конфиденциальность и защита" > "Диагностика и отзывы". В разделе "Диагностические данные" выберите опцию "Отправка обязательных данных".
Синхронизация истории активности
Система ведет журнал используемых вами приложений и может сохранять эту историю в учетной записи Microsoft. Если вам не нужна эта функция, ее лучше деактивировать. В разделе "Конфиденциальность и защита" найдите "Журнал действий". Снимите галочки с пунктов "Хранить журнал моих действий на этом устройстве" и "Отправлять мой журнал действий в Microsoft".
Контролируйте доступ к камере и микрофону
Некоторые утилиты запрашивают доступ к камере и микрофону, даже если это не требуется для их функционирования. Это создает потенциальную угрозу вашей безопасности. В разделе "Конфиденциальность и защита" поочередно зайдите в меню "Камера" и "Микрофон". Изучите списки приложений и отключите доступ для всех подозрительных или ненужных программ.
Защитите личные данные
Приложения также могут запрашивать доступ к вашим контактам, календарю или журналу вызовов. Стоит проверить, какие именно программы имеют такие разрешения. В том же разделе "Конфиденциальность и защита" просмотрите пункты "Контакты", "Календарь" и "Журнал вызовов", отключив доступ для любого ПО, которому это не требуется.
