Таємне стеження через комп'ютери реальне: налаштування Windows, які потрібно терміново змінити (фото)

Windows 11 за замовчуванням збирає про користувача досить багато інформації для "поліпшення своїх сервісів" і показу персоналізованої реклами. Однак ділитися особистими даними необов'язково. Кілька простих змін у налаштуваннях допоможуть підвищити рівень приватності.

Експерти назвали важливі параметри, які варто перевірити і змінити просто зараз, щоб обмежити "цікавість" системи, пише Gizchina.

Доступ до місця розташування

Багато додатків запитують доступ до геолокації, хоча він їм абсолютно не потрібен для роботи. Це не тільки знижує вашу конфіденційність, а й може незначно впливати на продуктивність.

Зайдіть у "Параметри" > "Конфіденційність і захист" > "Розташування". Уважно перегляньте список програм і відключіть доступ для всіх, окрім тих, яким він справді необхідний (наприклад, карти або погода).

Налаштування доступу до місця розташування в Windows 11

Вимкніть рекламний трекінг

Windows присвоює вашому ПК унікальний рекламний ідентифікатор, щоб показувати вам цільову рекламу на основі вашої активності. Це варто відключити. Перейдіть у "Параметри" > "Конфіденційність і захист" > "Загальні" і вимкніть тумблер "Дозволити додаткам показувати мені персоналізовану рекламу за допомогою мого ідентифікатора". Реклама залишиться, але вона перестане відстежувати ваші дії.

Скоротіть надсилання діагностичних даних

Microsoft збирає відомості про використання системи для її поліпшення, але ви можете звести ці звіти до мінімуму. Відкрийте "Параметри" > "Конфіденційність і захист" > "Діагностика та відгуки". У розділі "Діагностичні дані" виберіть опцію "Надсилання обов'язкових даних".

Синхронізація історії активності

Система веде журнал використовуваних вами додатків і може зберігати цю історію в обліковому записі Microsoft. Якщо вам не потрібна ця функція, її краще деактивувати. У розділі "Конфіденційність і захист" знайдіть "Журнал дій". Зніміть галочки з пунктів "Зберігати журнал моїх дій на цьому пристрої" і "Надсилати мій журнал дій у Microsoft".

Налаштування доступу до мікрофона в Windows 11

Контролюйте доступ до камери та мікрофона

Деякі утиліти запитують доступ до камери та мікрофона, навіть якщо це не потрібно для їхнього функціонування. Це створює потенційну загрозу вашій безпеці. У розділі "Конфіденційність і захист" по черзі зайдіть у меню "Камера" і "Мікрофон". Вивчіть списки додатків і вимкніть доступ для всіх підозрілих або непотрібних програм.

Захистіть особисті дані

Додатки також можуть запитувати доступ до ваших контактів, календаря або журналу викликів. Варто перевірити, які саме програми мають такі дозволи. У тому ж розділі "Конфіденційність і захист" перегляньте пункти "Контакти", "Календар" і "Журнал викликів", відключивши доступ для будь-якого ПЗ, якому це не потрібно.

