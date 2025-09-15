Новое оптоволокно обеспечит прорыв в стабильности интернета: что это за технология

Группа исследователей при поддержке Microsoft создала модернизированный оптоволоконный кабель с полым сердечником. Их метод демонстрирует рекордно низкий уровень потерь сигнала. Саму технологию кардинально не улучшали еще с 1980-х годов, но теперь стабильность и скорость интернета могут кратно повыситься.

Передовая конструкция намного превзошла традиционные решения из стекловолокна, пишет Tom's Hardware.

Проблема старого оптоволокна

В обычном оптоволокне свет движется через стекло, что замедляет его скорость примерно на треть от скорости света в вакууме. Технология оптоволокна с полым сердечником, где фотоны летят в основном по воздуху, была известна давно и позволяла достичь почти световой скорости. Но у нее был фатальный недостаток — огромные потери сигнала (более 1 дБ/км), что делало ее пригодной только для очень коротких и специализированных линий связи.

В чем прорыв

Новый дизайн под названием DNANF (двойное вложенное антирезонансное безузловое волокно), исправляет этот нюанс. В нем применяются концентрические стеклянные трубки толщиной в несколько микрон. Они работают как крошечные зеркала, постоянно отражая свет обратно в воздушный сердечник и не давая ему "утекать". В результате достигли потери сигнала всего в 0,091 дБ/км — это значительно ниже, чем у лучших образцов традиционного стекловолокна (~0,14 дБ/км).

Помимо скорости, близкой к световой, а также низких потерь, улучшенное оптоволокно дает и другие важные преимущества. Оно эффективно передает данные в расширенном спектральном диапазоне (66 ТГц), если сравнивать с узкими "окнами" стандартных стеклянных аналогов. Кроме того, у него в семь раз ниже хроматическая дисперсия — эффект, при котором световые волны разной длины движутся с разной скоростью. Это упростит конструкцию сетевого оборудования и снизит его энергопотребление.

По словам создаталей, низкие потери дадут возможность операторам устанавливать на линиях связи на 30-50% меньше усилителей — а значит, на оборудовании получится сэкономить. Microsoft уже развернула около 1200 км нового волокна для передачи реального трафика и планирует в ближайшие два года проложить еще 15 000 км в своей сети Azure для поддержки ИИ-сервисов.

