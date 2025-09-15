Нове оптоволокно забезпечить прорив у стабільності інтернету: що це за технологія

Група дослідників за підтримки Microsoft створила модернізований оптоволоконний кабель із порожнистим сердечником. Їхній метод демонструє рекордно низький рівень втрат сигналу. Саму технологію кардинально не покращували ще з 1980-х років, але тепер стабільність і швидкість інтернету можуть кратно підвищитися.

Related video

Передова конструкція набагато перевершила традиційні рішення зі скловолокна, пише Tom's Hardware.

Проблема старого оптоволокна

У звичайному оптоволокні світло рухається через скло, що уповільнює його швидкість приблизно на третину від швидкості світла у вакуумі. Технологія оптоволокна з порожнистим сердечником, де фотони летять в основному повітрям, була відома давно і давала змогу досягти майже світлової швидкості. Але у неї був фатальний недолік — величезні втрати сигналу (понад 1 дБ/км), що робило її придатною тільки для дуже коротких і спеціалізованих ліній зв'язку.

У чому прорив

Новий дизайн під назвою DNANF (подвійне вкладене антирезонансне безвузлове волокно), виправляє цей нюанс. У ньому застосовуються концентричні скляні трубки товщиною в кілька мікрон. Вони працюють як крихітні дзеркала, постійно відбиваючи світло назад у повітряний сердечник і не даючи йому "витікати". У результаті досягли втрати сигналу всього в 0,091 дБ/км — це значно нижче, ніж у найкращих зразків традиційного скловолокна (~0,14 дБ/км).

Крім швидкості, близької до світлової, а також низьких втрат, поліпшене оптоволокно дає й інші важливі переваги. Воно ефективно передає дані в розширеному спектральному діапазоні (66 ТГц), якщо порівнювати з вузькими "вікнами" стандартних скляних аналогів. Крім того, у нього в сім разів нижча хроматична дисперсія — ефект, за якого світлові хвилі різної довжини рухаються з різною швидкістю. Це спростить конструкцію мережевого обладнання і знизить його енергоспоживання.

За словами творців, низькі втрати дадуть можливість операторам встановлювати на лініях зв'язку на 30-50% менше підсилювачів — а отже, на обладнанні вдасться заощадити. Microsoft вже розгорнула близько 1200 км нового волокна для передавання реального трафіку і планує в найближчі два роки прокласти ще 15 000 км у своїй мережі Azure для підтримки ШІ-сервісів.

Раніше Фокус писав, що термінали Starlink не працюють по всій лінії фронту в Україні. Збій у компанії SpaceX призвів до того, що на лінії фронту в Україні не працює інтернет Starlink. З проблемою зіткнулися користувачі в декількох країнах.