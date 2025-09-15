iPhone 17 Pro Max сравнили с Galaxy S25 Ultra: какой флагман оказался лучше (фото)

В 2025 году на рынке смартфонов представлены два главных конкурента — iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Оба флагмана предлагают передовое "железо", профессиональные камеры и премиальный дизайн.

Выбор между моделями упирается не только в характеристики, но и в предпочтение между экосистемой iOS и функциональностью Android. В издании Gizmochina выявили сильные и слабые стороны каждого.

Дизайн и дисплей

Внешне смартфоны исполнены качественно, но подходы к материалам у компаний разные. В iPhone 17 Pro Max установлена рама из алюминиевого сплава и защитное стекло Ceramic Shield 2. Samsung в Galaxy S25 Ultra применяет шасси с титановым покрытием и новое стекло Gorilla Armor 2. В целом оба телефона приятно лежат в руке и обладают прочными корпусами. Однако титан в южнокорейской модели — все-таки более стойкий к повреждениям металл.

Дисплеи у смартфонов похожи. Используются 6,9-дюймовые матрицы LTPO OLED, но с разными особенностями. Samsung предлагает более высокое разрешение (1440p), что делает картинку четче в играх и при просмотре видео (498 ppi против 460 — разница, впрочем, минимальная). Apple, в свою очередь, делает ставку на яркость: ее дисплей Super Retina XD выдает до 3000 нит в пике против 2600 нит у конкурента. То есть не исключено, что читаемость на солнце у iPhone слегка лучше, но в жизни это едва ли заметно.

Дизайн iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra Фото: Phone Arena

Производительность и батарея

Apple оснастила iPhone 17 Pro Max чипсетом A19 Pro, который изготовлен по 3-нм техпроцессу и ориентирован на максимальную энергоэффективность. Samsung использует передовой Snapdragon 8 Elite с мощным графическим ускорителем Adreno 830. Что на практике: оба смартфона обеспечивают очень высокое быстродействие в любых задачах, однако в самых ресурсоемких играх преимущество остается за iPhone.

По части батареи и зарядки Samsung выглядит несколько лучше, если судить по чистым цифрам. Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки позволяет восполнить 65% за 30 минут. У iPhone батарея чуть меньше (4832 мАч), а скорость зарядки ниже (50% за 20 минут). Все же по времени автономной работы сложно определить однозначного победителя. Исторически смартфоны Apple, особенно версии Pro Max, работали долго за счет оптимизации ОС, несмотря на меньшую емкость.

Камеры: кто снимает лучше

Samsung продолжает гонку мегапикселей. Galaxy S25 Ultra оснащен основной камерой на 200 Мп, 50-Мп сверхширокоугольным модулем и двумя телеобъективами с 3-кратным и 5-кратным оптическим зумом cоответственно. Словом, камер достаточно на все случаи жизни, а общее качество и детализация на высоте.

Apple придерживается иной концепции: в iPhone 17 Pro Max есть только три тыльных камеры и все по 48 Мп. В наличии также LiDAR-сканер для 3D-сканирования окружения и 18-мегапиксельный селфи-модуль. Компания делает упор на вычислительную фотографию и точную цветопередачу.

Несмотря на меньшее разрешение фотосенсоров, как минимум в двух аспектах флагман Apple оказался впереди. Во-первых, профессиональные функции видеосъемки, такие как ProRes RAW (пригодится для самостоятельной цветокоррекции, если вы видеограф) и съемка пространственного видео. Во-вторых, 8-кратный оптический зум — приближать кадр можно больше, чем на Galaxy, не теряя в качестве.

В целом же тут сложно прогадать, выбрав любой из смартфонов: если важнее видеосъемка, iPhone 17 Pro Max выглядит интереснее, а если а приоритете максимум разрешения и более универсальный набор датчиков, то Galaxy S25 Ultra смотрится выигрышнее.

Начальная цена обоих гаджетов — примерно $1200.

