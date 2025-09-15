iPhone 17 Pro Max порівняли з Galaxy S25 Ultra: який флагман виявився кращим (фото)

У 2025 році на ринку смартфонів представлені два головні конкуренти — iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S25 Ultra. Обидва флагмани пропонують передове "залізо", професійні камери та преміальний дизайн.

Вибір між моделями впирається не тільки в характеристики, а й в перевагу між екосистемою iOS і функціональністю Android. У виданні Gizmochina виявили сильні та слабкі сторони кожного.

Дизайн і дисплей

Зовні смартфони виконані якісно, але підходи до матеріалів у компаній різні. В iPhone 17 Pro Max встановлена рама з алюмінієвого сплаву і захисне скло Ceramic Shield 2. Samsung у Galaxy S25 Ultra застосовує шасі з титановим покриттям і нове скло Gorilla Armor 2. Загалом обидва телефони приємно лежать у руці і мають міцні корпуси. Однак титан у південнокорейській моделі — все-таки більш стійкий до пошкоджень метал.

Дисплеї у смартфонів схожі. Використовуються 6,9-дюймові матриці LTPO OLED, але з різними особливостями. Samsung пропонує вищу роздільну здатність (1440p), що робить картинку чіткішою в іграх і при перегляді відео (498 ppi проти 460 — різниця, втім, мінімальна). Apple, зі свого боку, робить ставку на яскравість: її дисплей Super Retina XD видає до 3000 ніт у піку проти 2600 ніт у конкурента. Тобто не виключено, що читабельність на сонці в iPhone злегка краща, але в житті це навряд чи помітно.

Дизайн iPhone 17 Pro Max і Galaxy S25 Ultra та iPhone 17 Pro Max Фото: Phone Arena

Продуктивність і батарея

Apple оснастила iPhone 17 Pro Max чипсетом A19 Pro, який виготовлений за 3-нм техпроцесом і орієнтований на максимальну енергоефективність. Samsung використовує передовий Snapdragon 8 Elite з потужним графічним прискорювачем Adreno 830. Що на практиці: обидва смартфони забезпечують дуже високу швидкодію в будь-яких завданнях, однак у найбільш ресурсномістких іграх перевага залишається за iPhone.

Щодо батареї та зарядки Samsung має дещо кращий вигляд, якщо судити за чистими цифрами. Акумулятор на 5000 мАг з підтримкою 45-ватної зарядки дає змогу заповнити 65% за 30 хвилин. У iPhone батарея трохи менша (4832 мАг), а швидкість зарядки нижча (50% за 20 хвилин). Все ж за часом автономної роботи складно визначити однозначного переможця. Історично смартфони Apple, особливо версії Pro Max, працювали довго за рахунок оптимізації ОС, незважаючи на меншу ємність.

Камери: хто знімає краще

Samsung продовжує гонку мегапікселів. Galaxy S25 Ultra оснащений основною камерою на 200 Мп, 50-Мп надширококутним модулем і двома телеоб'єктивами з 3-кратним і 5-кратним оптичним зумом відповідно. Словом, камер достатньо на всі випадки життя, а загальна якість і деталізація на висоті.

Apple дотримується іншої концепції: в iPhone 17 Pro Max є тільки три тильних камери і всі по 48 Мп. У наявності також LiDAR-сканер для 3D-сканування оточення і 18-мегапіксельний селфі-модуль. Компанія робить акцент на обчислювальну фотографію і точну передачу кольору.

Незважаючи на меншу роздільну здатність фотосенсорів, щонайменше у двох аспектах флагман Apple виявився попереду. По-перше, професійні функції відеозйомки, як-от ProRes RAW (стане в пригоді для самостійної кольорокорекції, якщо ви відеограф) і зйомка просторового відео. По-друге, 8-кратний оптичний зум — наближати кадр можна більше, ніж на Galaxy, не втрачаючи в якості.

Загалом же тут складно помилитися, вибравши будь-який зі смартфонів: якщо важливішою є відеозйомка, iPhone 17 Pro Max має цікавіший вигляд, а якщо пріоритетом є максимум роздільної здатності та універсальніший набір датчиків, то Galaxy S25 Ultra має виграшніший вигляд.

Початкова ціна обох гаджетів — приблизно $1200.

Раніше Фокус писав про порівняння iPhone Air проти iPhone 17 Pro. Керівник відділу промислового дизайну компанії Apple Моллі Андерсон 11 вересня заявила, що людям буде складно вибрати між iPhone Air та іншими версіями iPhone 17. Однак є кілька особливостей, які допоможуть у цьому.