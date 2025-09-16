Из солнечных панелей построили "стены" на полях: в чем их "секретное" предназначение

Датские ученые успешно протестировали установку для одновременного выращивания урожая и производства электроэнергии. Все отлажено на одном и том же поле — секрет кроется в вертикальном размещении двусторонних солнечных панелей, которые работают как "солнечные стены".

Related video

Этот пилотный проект в агровольтаике демонстрирует, что подобная конфигурация не вредит зерновым культурам, а также вырабатывает электричество в самое ценное время суток, пишет Tech Xplore.

Плюсы решения

Исследователи из Орхусского университета установили на поле вертикальные двусторонние панели, ориентированные с востока на запад. Измерения показали, что урожайность пшеницы и травосмесей, растущих между этими "стенами", была практически такой же, как на открытом поле. Растениям не мешало частичное затенение, и им даже пошла на пользу защита от ветра, которую создавали панели.

При этом выработка энергии происходила в уникальных условиях. Хотя годовой объем был немного ниже, чем у традиционных наклонных панелей, пики генерации приходились на утро и вторую половину дня — именно тогда, когда спрос на электричество и его стоимость максимальны. Это делает такую энергию более ценной для сети.

Кроме того, такой подход экономит до 26% земли по сравнению с раздельным размещением полей и солнечных электростанций. Такие панели требуют меньше материалов, имеют более низкий углеродный след при производстве и лучше противостоят ветровым нагрузкам.

Эффективные и приятные глазу

Вертикальная конфигурация оказалась более привлекательной не только с технической, но и с эстетической точки зрения. Чтобы узнать мнение общественности, команда провела опрос с применением виртуальной реальности. Вертикальные агровольтаические системы респондентам понравились больше, чем стандартные солнечные парки. В отличие от промышленных полей с панелями, вертикальные установки напоминали современные живые изгороди, гармонично вписываясь в ландшафт, а не нарушая его.

Эксперты надеются, что их выводы подтолкнут индустрию к бесшовной интеграции солнечной энергетики, чтобы не отнимать площади у сельского хозяйства.

Раньше Фокус писал про солнечные панели будущего. Ученые создали модули, которые могут вырабатывать еще больше энергии при меньшей площади. Тут важна плотность энергии, т.е. количество ватт, получаемых с каждого квадратного метра.