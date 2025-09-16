Із сонячних панелей побудували "стіни" на полях: у чому їхнє "секретне" призначення

Данські вчені успішно протестували установку для одночасного вирощування врожаю і виробництва електроенергії. Усе налагоджено на одному й тому ж полі — секрет криється у вертикальному розміщенні двосторонніх сонячних панелей, які працюють як "сонячні стіни".

Цей пілотний проєкт в агровольтаїці демонструє, що подібна конфігурація не шкодить зерновим культурам, а також виробляє електрику в найцінніший час доби, пише Tech Xplore.

Плюси рішення

Дослідники з Орхуського університету встановили на полі вертикальні двосторонні панелі, орієнтовані зі сходу на захід. Вимірювання показали, що врожайність пшениці і травосумішей, які росли між цими "стінами", була практично такою ж, як на відкритому полі. Рослинам не заважало часткове затінення, і їм навіть пішов на користь захист від вітру, який створювали панелі.

При цьому вироблення енергії відбувалося в унікальних умовах. Хоча річний обсяг був трохи нижчим, ніж у традиційних похилих панелей, піки генерації припадали на ранок і другу половину дня — саме тоді, коли попит на електрику і її вартість максимальні. Це робить таку енергію ціннішою для мережі.

Крім того, такий підхід економить до 26% землі порівняно з роздільним розміщенням полів і сонячних електростанцій. Такі панелі потребують менше матеріалів, мають нижчий вуглецевий слід під час виробництва і краще протистоять вітровим навантаженням.

Ефективні та приємні оку

Вертикальна конфігурація виявилася більш привабливою не тільки з технічної, а й з естетичної точки зору. Щоб дізнатися думку громадськості, команда провела опитування із застосуванням віртуальної реальності. Вертикальні агровольтаїчні системи респондентам сподобалися більше, ніж стандартні сонячні парки. На відміну від промислових полів з панелями, вертикальні установки нагадували сучасні живоплоти, гармонійно вписуючись у ландшафт, а не порушуючи його.

Експерти сподіваються, що їхні висновки підштовхнуть індустрію до безшовної інтеграції сонячної енергетики, щоб не забирати площі у сільського господарства.

