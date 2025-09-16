Солнечные панели не становятся дешевле: кто и зачем специально повышает цены на них

Вопреки сообщениям о постоянном удешевлении солнечной энергии, отрасль столкнулась с внутренним кризисом, который угрожает ее будущему. Ряд монополистов, контролирующих поставки важного сырья, искусственно завышают цены, замедляя инновации и снижая прибыльность панелей.

Этот скрытый конфликт создает серьезное препятствие для роста индустрии и цепочки поставок. Пока стороны не урегулируют свои экономические интересы, будет сложно в полной мере реализовать потенциал солнечной энергетики, пишет издание Made-in-China.

Иллюзия дешевой энергии

Более десяти лет мир наблюдал за cтремительным падением стоимости солнечной энергии более чем на 80%, что сделало ее дешевле ископаемого топлива. Однако этот красивый график скрывает неутешительную реальность. В последние годы, пока теоретическая стоимость энергии оставалась низкой, фактическая цена готовых солнечных модулей для потребителей начала расти. Причина кроется в дисбалансе прибыли внутри производственной цепочки.

Производство солнечных батарей — это многоступенчатый процесс: от очистки промышленного кремния до поликремния, затем до кремниевых пластин, ячеек и, наконец, готовых модулей. Долгое время прибыль распределялась по этой цепочке относительно равномерно. Однако резкий рост глобального спроса, подогреваемый климатическими программами, переменил всю систему. Производители поликремния, чей бизнес требует огромных капиталовложений, оказались в уникальном положении монополистов.

И они этим воспользовались. Если в 2016-2020 годах на сегмент поликремния приходилось в среднем 14% от общей валовой прибыли отрасли, то к 2022 году эта цифра взлетела до целых 34%. В то же время доля прибыли производителей готовых модулей, которые и работают с конечным потребителем, рухнула с 26% до всего 15%. Такое перераспределение доходов "душит" всю отрасль.

Как это тормозит инновации

Упомянутый дисбаланс мешает технологиям развиваться. Изготовители панелей, оказавшись между молотом (растущими ценами на сырье) и наковальней (конкурентным рынком), вынуждены направлять ресурсы не на исследования и разработку, а на выживание. Менеджер одного завода по сборке модулей анонимно сообщил, что вся его работа сводится не к стимулированию инноваций, а к отчаянным переговорам по контракту на поставку поликремния.

"Мы модернизируем производство, чтобы сэкономить десятую долю грамма серебряной пасты, а они поднимают цену на доллар за килограмм. Это заведомо проигрышное положение", — сказал он. Таким образом рынок сырья замедляет технологический прогресс.

