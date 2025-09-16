Сонячні панелі не стають дешевшими: хто і навіщо спеціально підвищує ціни на них

Всупереч повідомленням про постійне здешевлення сонячної енергії, галузь зіткнулася з внутрішньою кризою, яка загрожує її майбутньому. Низка монополістів, які контролюють постачання важливої сировини, штучно завищують ціни, сповільнюючи інновації та знижуючи прибутковість панелей.

Цей прихований конфлікт створює серйозну перешкоду для зростання індустрії та ланцюжка поставок. Поки сторони не врегулюють свої економічні інтереси, буде складно повною мірою реалізувати потенціал сонячної енергетики, пише видання Made-in-China.

Ілюзія дешевої енергії

Понад десять років світ спостерігав за стрімким падінням вартості сонячної енергії на понад 80%, що зробило її дешевшою за викопне паливо. Однак цей красивий графік приховує невтішну реальність. Останніми роками, поки теоретична вартість енергії залишалася низькою, фактична ціна готових сонячних модулів для споживачів почала зростати. Причина криється в дисбалансі прибутку всередині виробничого ланцюжка.

Виробництво сонячних батарей — це багатоступеневий процес: від очищення промислового кремнію до полікремнію, потім до кремнієвих пластин, осередків і, нарешті, готових модулів. Довгий час прибуток розподілявся по цьому ланцюжку відносно рівномірно. Однак різке зростання глобального попиту, що підігрівається кліматичними програмами, змінило всю систему. Виробники полікремнію, чий бізнес потребує величезних капіталовкладень, опинилися в унікальному становищі монополістів.

І вони цим скористалися. Якщо у 2016-2020 роках на сегмент полікремнію припадало в середньому 14% від загального валового прибутку галузі, то до 2022 року ця цифра злетіла до цілих 34%. Водночас частка прибутку виробників готових модулів, які й працюють із кінцевим споживачем, впала з 26% до всього 15%. Такий перерозподіл доходів "душить" всю галузь.

Як це гальмує інновації

Згаданий дисбаланс заважає технологіям розвиватися. Виробники панелей, опинившись між молотом (зростаючими цінами на сировину) і ковадлом (конкурентним ринком), змушені спрямовувати ресурси не на дослідження і розробку, а на виживання. Менеджер одного заводу зі складання модулів анонімно повідомив, що вся його робота зводиться не до стимулювання інновацій, а до запеклих перемовин щодо контракту на постачання полікремнію.

"Ми модернізуємо виробництво, щоб заощадити десяту частку грама срібної пасти, а вони піднімають ціну на долар за кілограм. Це свідомо програшне становище", — сказав він. Таким чином ринок сировини уповільнює технологічний прогрес.

