В Китае создали уникальные литиевые батареи: работать смогут даже в космосе

В Китае начали строить крупный завод по производству литиевых батарей нового поколения. В них используются редкоземельные металлы. Утверждается, что такие аккумуляторы смогут эффективно работать при экстремально низких температурах до -55°C.

Проект стоимостью $3,3 миллиарда призван укрепить доминирование Китая в сфере экологически чистой энергетики, пишет портал Rare Earth Exchanges.

Новый завод в Синине будет изготавливать аккумуляторы, в которых литиевая химия сочетается с редкоземельными материалами. По заявлениям разработчиков, это обеспечивает ряд важных преимуществ: высокую плотность энергии, длительный срок службы и повышенную безопасность.

Но главная их отличительная черта состоит в способности эффективно заряжаться и разряжаться при температуре -55°C. Эта уникальная технология защищена 32 патентами. И с ней аккумуляторы можно будет эксплуатировать в суровых климатических условиях — от полярных регионов до космоса. Прежде всего это будет использоваться в промышленных накопителях энергии, источниках бесперебойного питания для дата-центров и в электромобилях.

Масштаб и стратегическое значение

Завод рассчитан на годовую производственную мощность в 6 ГВтч. Ожидается, что после запуска в июне 2026 года он будет приносить годовой доход в размере около $6 миллиардов и станет центром нового промышленного кластера.

Для западных стран этот проект означает усиление доминирования КНР в энергетической отрасли. Он демонстрирует передовую стратегию по объединению двух направлений: разработки редкоземельных металлов и инновационных аккумуляторные технологии. Сосредоточив в своих руках не только добычу ресурсов, но и их применение в конечных продуктах, Пекин стремится контролировать процессы глобального энергетического перехода.

