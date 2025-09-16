У Китаї створили унікальні літієві батареї: працювати зможуть навіть у космосі

У Китаї почали будувати великий завод з виробництва літієвих батарей нового покоління. У них використовуються рідкоземельні метали. Стверджується, що такі акумулятори зможуть ефективно працювати за екстремально низьких температур до -55°C.

Проєкт вартістю $3,3 мільярда покликаний зміцнити домінування Китаю у сфері екологічно чистої енергетики, пише портал Rare Earth Exchanges.

Новий завод у Синині виготовлятиме акумулятори, в яких літієва хімія поєднується з рідкоземельними матеріалами. За заявами розробників, це забезпечує низку важливих переваг: високу щільність енергії, тривалий термін служби та підвищену безпеку.

Але головна їхня відмінна риса полягає в здатності ефективно заряджатися і розряджатися за температури -55°C. Ця унікальна технологія захищена 32 патентами. І з нею акумулятори можна буде експлуатувати в суворих кліматичних умовах — від полярних регіонів до космосу. Насамперед це буде використовуватися в промислових накопичувачах енергії, джерелах безперебійного живлення для дата-центрів і в електромобілях.

Масштаб і стратегічне значення

Завод розрахований на річну виробничу потужність у 6 ГВтг. Очікується, що після запуску в червні 2026 року він буде приносити річний дохід у розмірі близько $6 мільярдів і стане центром нового промислового кластера.

Для західних країн цей проєкт означає посилення домінування КНР в енергетичній галузі. Він демонструє передову стратегію з об'єднання двох напрямків: розробки рідкоземельних металів та інноваційних акумуляторних технологій. Зосередивши у своїх руках не тільки видобуток ресурсів, а й їхнє застосування в кінцевих продуктах, Пекін прагне контролювати процеси глобального енергетичного переходу.

