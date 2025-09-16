Яркость до 10 000 нит и тонкий корпус: TCL показала передовой тип телевизоров

Компания TCL представила флагманскую серию телевизоров X11L. Главной фишкой новинок стала технология ультраяркого дисплея SQD-Mini LED, которая обеспечивает высочайший контраст и точную цветопередачу в тонком корпусе.

Related video

Линейка должна составить конкуренцию топовым решениям от других брендов и предлагает впечатляющие характеристики, пишет Gizmochina.

Топовая 98-дюймовая модель TCL X11L оснащена 4K-панелью с пиковой яркостью до 10 000 нит, что максимизирует возможности режима HDR (XDR). Передовая контрастность достигается за счет 20 736 зон локального затемнения — по заявлению TCL, это рекордный показатель для Mini LED телевизоров. Экран обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства BT.2020 и профессиональную точность оттенков (ΔE < 0.99).

В основе матрицы лежит технология SQD-Mini LED. В отличие от традиционных экранов RGB-Mini LED, она более эффективно разделяет субпиксельные цвета, что позволяет избежать цветовой окантовки и сделать саму панель тоньше. Также используется ЖК-структура "крыло бабочки" с антибликовым покрытием, обеспечивающая широкие углы обзора (более 178 градусов).

За быстродействие отвечает процессор MediaTek 9655+ в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Дополнительный ИИ-процессор TCL TSR в реальном времени улучшает изображение: снижает шумы, добавляет плавности и реконструирует детали на уровне пикселей. Телевизор поддерживает частоту обновления144 Гц в разрешении 4K при и оснащен четырьмя портами HDMI 2.1.

Аудиосистему настроили специалисты из Bang & Olufsen. Она содержит двойные низкочастотные динамики, центральный канал и фронтальные стереодинамики для создания широкой звуковой сцены без искажений.

Линейка TCL X11L включает в себя три версии. Цены следующие:

75 дюймов: 19 999 юаней ($2800)

19 999 юаней ($2800) 85-дюймов: 34 999 юаней ($4900)

34 999 юаней ($4900) 98 дюймов: 59 999 юаней ($8400)

Раньше Фокус писал про телевизоры Xiaomi с "прорывной" картинкой и умной ОС. Компания открыла предзаказы на флагманскую серию телевизоров TV S Pro Mini LED 2026. Новинки предлагают передовое качество изображения, операционную систему HyperOS 3 и конкурентные цены.