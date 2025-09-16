Яскравість до 10 000 ніт і тонкий корпус: TCL показала передовий тип телевізорів

Компанія TCL представила флагманську серію телевізорів X11L. Головною фішкою новинок стала технологія ультраяскравого дисплея SQD-Mini LED, що забезпечує найвищий контраст і точну передачу кольору в тонкому корпусі.

Related video

Лінійка має скласти конкуренцію топовим рішенням від інших брендів і пропонує вражаючі характеристики, пише Gizmochina.

Топова 98-дюймова модель TCL X11L оснащена 4K-панеллю з піковою яскравістю до 10 000 ніт, що максимізує можливості режиму HDR (XDR). Передова контрастність досягається за рахунок 20 736 зон локального затемнення — за заявою TCL, це рекордний показник для Mini LED телевізорів. Екран забезпечує 100-відсоткове охоплення колірного простору BT.2020 і професійну точність відтінків (ΔE < 0.99).

В основі матриці лежить технологія SQD-Mini LED. На відміну від традиційних екранів RGB-Mini LED, вона більш ефективно розділяє субпіксельні кольори, що дає змогу уникнути колірної окантовки і зробити саму панель тоншою. Також використовується РК-структура "крило метелика" з покриттям антивідблиску, що забезпечує широкі кути огляду (понад 178 градусів).

За швидкодію відповідає процесор MediaTek 9655+ у парі з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Додатковий ШІ-процесор TCL TSR у реальному часі покращує зображення: знижує шуми, додає плавності та реконструює деталі на рівні пікселів. Телевізор підтримує частоту оновлення144 Гц у роздільній здатності 4K при та оснащений чотирма портами HDMI 2.1.

Аудіосистему налаштували фахівці з Bang & Olufsen. Вона містить подвійні низькочастотні динаміки, центральний канал і фронтальні стереодинаміки для створення широкої звукової сцени без спотворень.

Лінійка TCL X11L містить три версії. Ціни наступні:

75 дюймів: 19 999 юанів ($2800)

19 999 юанів ($2800) 85-дюймів: 34 999 юанів ($4900)

34 999 юанів ($4900) 98 дюймів: 59 999 юанів ($8400)

Раніше Фокус писав про телевізори Xiaomi з "проривною" картинкою і розумною ОС. Компанія відкрила попередні замовлення на флагманську серію телевізорів TV S Pro Mini LED 2026. Новинки пропонують передову якість зображення, операційну систему HyperOS 3 і конкурентні ціни.