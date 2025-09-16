Стреляет, но не уничтожает: зачем спутник целится мощным лазером в самолет

Американская фирма General Atomics успешно испытала прототип лазерной связи, передавая данные со скоростью 1 Гбит/с между летящим самолетом и спутником на низкой околоземной орбите. Технология способна выступить альтернативой радиосвязи там, где она неэффективна или недоступна.

Тест в реальных условиях подтверждает возможность создания высокоскоростных и защищенных каналов связи для тактических и оперативных задач, пишет Tom's Hardware.

В чем сложность разработки

Оптическая передача данных давно лежит в основе оптоволоконных сетей, но передавать информацию лазером по воздуху гораздо труднее. Главный вызов — установить и поддерживать стабильное соединение между двумя быстро движущимися объектами, один из которых находится в атмосфере, а другой — в космосе.

В ходе эксперимента инженеры General Atomics оснастили оптическим коммуникационным терминалом (OCT) крышу самолета De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter. Затем они направили и удержали лазерный луч на спутнике компании Kepler Communications, который совместим со стандартами Агентства космического развития США (SDA).

Результаты и характеристики

Терминал базируется на 10-ваттном лазере с технической дальностью до 5500 км и максимальной скоростью передачи данных 2,5 Гбит/с. В ходе испытаний пиковая пропускная способность достигла 1 Гбит/с. Это считается отличным результатом для первого теста.

Важным итогом эксперимента стало то, что оказалось возможным наладить связь между устройствами от разных поставщиков с применением нового стандарта лазерной передачи данных. General Atomics уже строит два новых терминала, которые будут установлены на космических аппаратах GA-75 в 2026 году для дальнейших демонстраций технологии.

