Стріляє, але не знищує: навіщо супутник цілиться потужним лазером у літак

Американська фірма General Atomics успішно випробувала прототип лазерного зв'язку, передаючи дані зі швидкістю 1 Гбіт/с між літаком, що летить, і супутником на низькій навколоземній орбіті. Технологія здатна виступити альтернативою радіозв'язку там, де він неефективний або недоступний.

Тест у реальних умовах підтверджує можливість створення високошвидкісних і захищених каналів зв'язку для тактичних і оперативних завдань, пише Tom's Hardware.

У чому складність розробки

Оптична передача даних давно лежить в основі оптоволоконних мереж, але передавати інформацію лазером повітрям набагато важче. Головний виклик — встановити і підтримувати стабільне з'єднання між двома об'єктами, що швидко рухаються, один з яких перебуває в атмосфері, а інший — у космосі.

Під час експерименту інженери General Atomics оснастили оптичним комунікаційним терміналом (OCT) дах літака De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter. Потім вони направили й утримали лазерний промінь на супутнику компанії Kepler Communications, який сумісний зі стандартами Агентства космічного розвитку США (SDA).

Результати та характеристики

Термінал базується на 10-ватному лазері з технічною дальністю до 5500 км і максимальною швидкістю передачі даних 2,5 Гбіт/с. Під час випробувань пікова пропускна здатність досягла 1 Гбіт/с. Це вважається чудовим результатом для першого тесту.

Важливим підсумком експерименту стало те, що виявилося можливим налагодити зв'язок між пристроями від різних постачальників із застосуванням нового стандарту лазерної передачі даних. General Atomics вже будує два нові термінали, які будуть встановлені на космічних апаратах GA-75 у 2026 році для подальших демонстрацій технології.

