Ваш смартфон уже вам не принадлежит: как покупка техники превратилась в "аренду" (фото)

Концепция владения техникой постепенно меняется. Современные гаджеты все чаще продают с ограничениями, диктующими, как пользоваться устройством и насколько долго. От усложнения ремонта до подписок на каждый сервис — компании медленно, но верно забирают у пользователей контроль.

Не так давно покупка гаджета была простым и понятным действием: вы платили деньги и получали аппарат в полное распоряжение. Сегодня эта привычная модель уходит в прошлое, пишет Gizchina.

Программные ограничения

Проблема особенно актуальна для рынка смартфонов. Вы покупаете флагман за $1000+, но попытка отремонтировать его в неофициальном сервисе может привести к отключению некоторых функций или появлению назойливых уведомлений. Производители все чаще используют программные блокировки, чтобы убедиться, что вы используете только "оригинальные" (и дорогие) запчасти.

Другой рычаг давления — обновления ПО. Многие телефоны перестают их получать всего через два-три года после выхода. Аппаратная работоспособность не исчезает, но операционная система устаревает, не дает устанавливать актуальный софт и становится уязвимой для угроз. Конечно, такое бизнес-решение подталкивает потребителей к покупке новой модели еще до того, как старая исчерпает свой ресурс.

Ситуация, впрочем, улучшается: раньше только топовые смартфоны получали многолетний срок апдейтов, а сейчас такую поддержку можно встретить в среднем и даже доступном классе. Тем не менее все вновь упирается в бюджет — самые дешевые аппараты могут и вовсе не получать обновлений. Для длительной же эксплуатации приходится выкладывать большую сумму за гаджет.

Безопасность — главное обоснование всевозможных ограничений в Android-смартфонах Фото: Android Authority

Даже сама ОС Android, главным преимуществом которой была открытость, постепенно теряет свои бонусы. Многие компании запрещают разблокировку загрузчика, что лишает энтузиастов возможности ставить кастомные прошивки и поддерживать актуальность старых устройств. Google же вводит новые правила, усложняющие установку приложений из сторонних источников. Все это поясняют необходимостью повышения безопасности, но происходит это за счет свободы пользовательского выбора.

Подписки везде

Раньше платные приложения покупались один раз для бессрочного владения. Теперь же почти все крупные разработчики, такие как Microsoft с ее пакетом Office 365, перешли на модель ежемесячной или ежегодной подписки. Перестаете платить — теряете доступ к инструментам, а иногда и к собственным файлам в облачном хранилище. Эта модель проникает и в аппаратные функции: некоторые автопроизводители уже пытаются продавать по подписке такие опции, как подогрев сидений, хотя все необходимое оборудование уже установлено в автомобиле.

Однако против упомянутых трендов формируется общественное движение. В разных странах принимаются законы о "праве на ремонт", которые обязывают вендоров продавать запчасти и публиковать инструкции по ремонту. Многие бренды начинают указывать и продлевать гарантированный срок поддержки обновлениями, что заставляет других следовать их примеру. Растущий спрос на долговечную и ремонтопригодную электронику — хороший знак, означающий, что потребители отказываются идти на поводу у техногигантов.

