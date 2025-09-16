Ваш смартфон уже вам не належить: як купівля техніки перетворилася на "оренду" (фото)

Концепція володіння технікою поступово змінюється. Сучасні гаджети все частіше продають з обмеженнями, що диктують, як користуватися пристроєм і наскільки довго. Від ускладнення ремонту до підписок на кожен сервіс — компанії повільно, але вірно забирають у користувачів контроль.

Не так давно купівля гаджета була простою і зрозумілою дією: ви платили гроші й отримували апарат у повне розпорядження. Сьогодні ця звична модель відходить у минуле, пише Gizchina.

Програмні обмеження

Проблема особливо актуальна для ринку смартфонів. Ви купуєте флагман за $1000+, але спроба відремонтувати його в неофіційному сервісі може призвести до відключення деяких функцій або появи настирливих повідомлень. Виробники все частіше використовують програмні блокування, щоб переконатися, що ви використовуєте тільки "оригінальні" (і дорогі) запчастини.

Інший важіль тиску — оновлення ПЗ. Багато телефонів перестають їх отримувати лише через два-три роки після виходу. Апаратна працездатність не зникає, але операційна система застаріває, не дає встановлювати актуальний софт і стає вразливою для загроз. Звичайно, таке бізнес-рішення підштовхує споживачів до купівлі нової моделі ще до того, як стара вичерпає свій ресурс.

Ситуація, втім, поліпшується: раніше тільки топові смартфони отримували багаторічний термін апдейтів, а зараз таку підтримку можна зустріти в середньому і навіть доступному класі. Проте все знову впирається в бюджет — найдешевші апарати можуть і зовсім не отримувати оновлень. Для тривалої ж експлуатації доводиться викладати велику суму за гаджет.

Безпека — головне обґрунтування всіляких обмежень в Android-смартфонах Фото: Android Authority

Навіть сама ОС Android, головною перевагою якої була відкритість, поступово втрачає свої бонуси. Багато компаній забороняють розблокування завантажувача, що позбавляє ентузіастів можливості ставити кастомні прошивки і підтримувати актуальність старих пристроїв. Google же вводить нові правила, що ускладнюють встановлення додатків зі сторонніх джерел. Усе це пояснюють необхідністю підвищення безпеки, але відбувається це за рахунок свободи користувацького вибору.

Підписки скрізь

Раніше платні додатки купувалися один раз для безстрокового володіння. Тепер же майже всі великі розробники, такі як Microsoft з її пакетом Office 365, перейшли на модель щомісячної або щорічної передплати. Перестаєте платити — втрачаєте доступ до інструментів, а іноді й до власних файлів у хмарному сховищі. Ця модель проникає і в апаратні функції: деякі автовиробники вже намагаються продавати за передплатою такі опції, як підігрів сидінь, хоча все необхідне обладнання вже встановлено в автомобілі.

Однак проти згаданих трендів формується громадський рух. У різних країнах ухвалюють закони про "право на ремонт", які зобов'язують вендорів продавати запчастини та публікувати інструкції з ремонту. Багато брендів починають вказувати і продовжувати гарантований термін підтримки оновленнями, що змушує інших наслідувати їхній приклад. Зростаючий попит на довговічну і ремонтопридатну електроніку — добрий знак, який означає, що споживачі відмовляються йти на поводу у техногігантів.

