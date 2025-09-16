Европа объявляет России "тихую войну": 2 млн тонн чистого источника энергии заменят газ

В Европе идет борьба против зависимости от невозобновляемых источников энергии, особенно природного газа из РФ. Чтобы сделать шаг к энергетической независимости, ЕС инвестирует в инновационные проекты по добыче водорода.

Водород, часто называемый "голубой нефтью". Это перспективное решение для замены ископаемого топлива, особенно газа и нефти, пишет ecoticias.com.

Что такое "проект H2Med"

В Европе есть стремление создать масштабную энергетическую инфраструктуру, для того чтобы соединить несколько стран водородной сетью. Этот масштабный проект — не только ответ на растущий спрос на чистые источники энергии, но и попытка укрепить энергетическую безопасность ЕС.

Речь идет о проекте H2Med, соединяющий водородные сети Пиренейского полуострова с Северной Европой. Он располагает двумя основными трубопроводами: CelZa – соединительный трубопровод протяженностью 248 км между Португалией и Испанией; и BarMar – подводный трубопровод протяженностью 455 км, соединяющий Барселону (Испания) с Марселем (Франция). Вместе они составят основу сети, которая должна транспортировать 2 млн тонн водорода в год, что составит примерно 10% от прогнозируемого потребления водорода в Европейском союзе к 2030 году.

Контейнеры для хранения водорода Фото: Naked Science

Водородная революция в Европе

Помимо предоставления альтернативного источника чистой энергии, проект может стать ключевым фактором геополитической трансформации Европы, считают авторы материала.

Преимущества H2Med:

Пиренейский полуостров, особенно Португалия и Испания, обладает значительным потенциалом для производства возобновляемого водорода, который может быть экспортирован с 2030 года. Проект H2Med позиционирует регион как будущий центр производства чистой энергии, удовлетворяющий как внутренний спрос, так и экспорт в другие европейские страны. Водород из Северной Африки также может быть импортирован в Европу с 2040 года, что поспособствует дальнейшему укреплению торговых и геополитических отношений между Европой и Африкой. H2Med согласуется с проектом REPowerEU и Законом о промышленности с нулевыми выбросами, которые направлены на увеличение производства возобновляемого водорода для снижения зависимости от ископаемого топлива.

Добыча зеленого водорода Фото: wisein.org

Энергетическое будущее Европы

В водородном проекте H2Med не обошлось без проблем. Сотрудничество между Португалией, Испанией, Францией и Германией будет иметь решающее значение для успешной реализации проекта. Синхронизация необходимой бюрократии и сроков станет определяющим фактором. Создание платформы для регистрации новых проектов и стимулирования развития рынка водорода будет иметь жизненно важное значение для будущего H2Med. Постоянные технологические инновации потребуются для обеспечения адаптации инфраструктуры и процессов к меняющимся потребностям потребления и производства.

В любом случае, H2Med — это больше, чем просто инфраструктурный проект. Он представляет собой фундаментальный шаг для Европы на пути к более чистой и независимой энергетике, способной снизить зависимость от ископаемого топлива, особенно российского природного газа. В случае успеха проект не только укрепит энергетическую безопасность континента, но и выведет Европу на передний план глобального энергетического перехода, заключают авторы.

