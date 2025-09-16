Європа оголошує Росії "тиху війну": 2 млн тонн чистого джерела енергії замінять газ

У Європі триває боротьба проти залежності від невідновлюваних джерел енергії, особливо природного газу з РФ. Щоб зробити крок до енергетичної незалежності, ЄС інвестує в інноваційні проєкти з видобутку водню.

Related video

Водень, часто званий "блакитною нафтою". Це перспективне рішення для заміни викопного палива, особливо газу і нафти, пише ecoticias.com.

Що таке "проект H2Med"

У Європі є прагнення створити масштабну енергетичну інфраструктуру, для того щоб з'єднати кілька країн водневою мережею. Цей масштабний проєкт — не тільки відповідь на зростаючий попит на чисті джерела енергії, а й спроба зміцнити енергетичну безпеку ЄС.

Йдеться про проект H2Med, що з'єднує водневі мережі Піренейського півострова з Північною Європою. Він має у своєму розпорядженні два основні трубопроводи: CelZa — з'єднувальний трубопровід протяжністю 248 км між Португалією та Іспанією; і BarMar — підводний трубопровід протяжністю 455 км, що з'єднує Барселону (Іспанія) з Марселем (Франція). Разом вони складуть основу мережі, яка має транспортувати 2 млн тонн водню на рік, що становитиме приблизно 10% від прогнозованого споживання водню в Європейському союзі до 2030 року.

Контейнери для зберігання водню Фото: Naked Science

Воднева революція в Європі

Крім надання альтернативного джерела чистої енергії, проєкт може стати ключовим фактором геополітичної трансформації Європи, вважають автори матеріалу.

Переваги H2Med:

Піренейський півострів, особливо Португалія та Іспанія, має значний потенціал для виробництва поновлюваного водню, який можна експортувати з 2030 року. Проєкт H2Med позиціонує регіон як майбутній центр виробництва чистої енергії, що задовольняє як внутрішній попит, так і експорт в інші європейські країни. Водень із Північної Африки також може бути імпортований до Європи з 2040 року, що сприятиме подальшому зміцненню торговельних і геополітичних відносин між Європою та Африкою. H2Med узгоджується з проєктом REPowerEU і Законом про промисловість з нульовими викидами, які спрямовані на збільшення виробництва відновлюваного водню для зниження залежності від викопного палива.

Видобуток зеленого водню Фото: wisein.org

Енергетичне майбутнє Європи

У водневому проєкті H2Med не обійшлося без проблем. Співпраця між Португалією, Іспанією, Францією та Німеччиною матиме вирішальне значення для успішної реалізації проєкту. Синхронізація необхідної бюрократії та термінів стане визначальним фактором. Створення платформи для реєстрації нових проєктів і стимулювання розвитку ринку водню матиме життєво важливе значення для майбутнього H2Med. Постійні технологічні інновації будуть потрібні для забезпечення адаптації інфраструктури та процесів до мінливих потреб споживання і виробництва.

У будь-якому разі, H2Med — це більше, ніж просто інфраструктурний проект. Він являє собою фундаментальний крок для Європи на шляху до чистішої і незалежної енергетики, здатної знизити залежність від викопного палива, особливо російського природного газу. У разі успіху проект не тільки зміцнить енергетичну безпеку континенту, а й виведе Європу на передній план глобального енергетичного переходу, підсумовують автори.

Раніше ми повідомляли, що на Сардинії встановили енергетичний купол. На острові Сардинія знаходиться білий купол, усередині якого ховається унікальна CO₂-батарея, розроблена компаніями Energy Dome і ENGIE.