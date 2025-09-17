"Новая эра инноваций": военные получат беспилотные вертолеты, вооруженные ракетами Martlet

Австрийский производитель вертолетов и БПЛА Schiebel совместно с французским производителем электроники Thales представила боевые дроны Camcopter S-101 и S-301 на выставке DSEI UK 2025 в Лондоне.

Camcopter S-101 может нести две ракеты Martlet, а в три раза больший Camcopter S-301 — целых десять таких ракет. Об этом изданию Defense News сообщил Мэтью Мур, заместитель директора по продажам разведки, наблюдения и рекогносцировки в Thales UK.

Martlet — это легкая многоцелевая ракета класса "воздух-земля", "воздух-воздух", "земля-воздух" и "земля-земля", разработанная Thales Air Defence для Великобритании на основе ракеты класса "земля-воздух" Starburst. Вес ее составляет около 13 кг, длина — 1,3 м, диаметр — 76 мм. Ракета управляется с помощью лазерного луча, хотя разработчики предлагали другие методы, включая термальную систему и GPS.

Martlet предназначена для поражения наземны и надводных целей с легкой или средней броней. К таким относятся быстрые ударные катера, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), бронетранспортеры (БТР) и другие легкие и средние наземные и надводные цели.

S-101 и S-301 разработаны и производятся компанией Schiebel Defence GmbH, новым дочерним предприятием, базирующимся в Австрии и специализирующимся исключительно на боевых БПЛА. По прогнозам партнеров, вертолет S-301 будет готов к эксплуатации в 2027 году.

"Боевые S-101 и S-301 открывают новую эру инноваций и возможностей высокоточных ударов для тактических БПЛА. Эти платформы отличаются повышенной производительностью, интеграцией систем военного уровня, встроенным искусственным интеллектом и надежной архитектурой, специально разработанной для самых сложных оборонных задач в многодоменных условиях", — заявили в Schiebel.

Мэтью Мур добавил, что Schiebel и Thales уже поставляли военно-морские разведывательные БПЛА Королевскому флоту Великобритании. В частности, Camcopter S-100 размещены на фрегатах Type 23 в Персидском заливе и выполняют масштабные задачи по наблюдению. Ими также пользуются армии Франции и Южной Кореи.

"Опираясь на успех S-100, компании Schiebel и Thales работают над тем, чтобы предложить клиентам в Европе и за ее пределами два новых варианта Camcopter в виде вооруженных вертолетов", — подчеркнул Мэтью Мур.

ПО его словам, новые боевые БПЛА с ракетами будут предложены Великобритании, Франции и Южной Корее, которые уже пользуются невооруженными моделями, а также Германии, Японии и Новой Зеландии, желающим расширить свои возможности в этой области.

Ранее писали, что в 2024 году Schiebel усовершенствовала беспилотный вертолет CAMCOPTER S-100. Он может работать в разных погодных условиях как над землей, так и над морем, выполняя большой спектр задач.

До этого вертолет CAMCOPTER S-100 оснастили лазером. Устройство служит для сканирования местности, является очень компактным, управлять его работой можно дистанционно.