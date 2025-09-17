"Нова ера інновацій": військові отримають безпілотні вертольоти, озброєні ракетами Martlet

Австрійський виробник вертольотів і БПЛА Schiebel спільно з французьким виробником електроніки Thales представила бойові дрони Camcopter S-101 і S-301 на виставці DSEI UK 2025 у Лондоні.

Related video

Camcopter S-101 може нести дві ракети Martlet, а втричі більший Camcopter S-301 — цілих десять таких ракет. Про це виданню Defense News повідомив Метью Мур, заступник директора з продажу розвідки, спостереження і рекогносцировки в Thales UK.

Martlet — це легка багатоцільова ракета класу "повітря-земля", "повітря-повітря", "земля-повітря" і "земля-земля", розроблена Thales Air Defence для Великої Британії на основі ракети класу "земля-повітря" Starburst. Вага її становить близько 13 кг, довжина — 1,3 м, діаметр — 76 мм. Ракета керується за допомогою лазерного променя, хоча розробники пропонували інші методи, включно з термальною системою і GPS.

Martlet призначена для ураження наземних і надводних цілей з легкою або середньою бронею. До таких відносяться швидкі ударні катери, безпілотні літальні апарати (БПЛА), бронетранспортери (БТР) та інші легкі та середні наземні та надводні цілі.

S-101 і S-301 розроблені і виробляються компанією Schiebel Defence GmbH, новим дочірнім підприємством, що базується в Австрії і спеціалізується виключно на бойових БПЛА. За прогнозами партнерів, вертоліт S-301 буде готовий до експлуатації у 2027 році.

"Бойові S-101 і S-301 відкривають нову еру інновацій і можливостей високоточних ударів для тактичних БПЛА. Ці платформи вирізняються підвищеною продуктивністю, інтеграцією систем військового рівня, вбудованим штучним інтелектом і надійною архітектурою, спеціально розробленою для найскладніших оборонних завдань у багатодоменних умовах", — заявили в Schiebel.

Метью Мур додав, що Schiebel і Thales вже постачали військово-морські розвідувальні БПЛА Королівському флоту Великої Британії. Зокрема, Camcopter S-100 розміщені на фрегатах Type 23 у Перській затоці і виконують масштабні завдання зі спостереження. Ними також користуються армії Франції та Південної Кореї.

"Спираючись на успіх S-100, компанії Schiebel і Thales працюють над тим, щоб запропонувати клієнтам у Європі та за її межами два нових варіанти Camcopter у вигляді озброєних гелікоптерів", — наголосив Метью Мур.

За його словами, нові бойові БПЛА з ракетами будуть запропоновані Великій Британії, Франції та Південній Кореї, які вже користуються неозброєними моделями, а також Німеччині, Японії та Новій Зеландії, які бажають розширити свої можливості в цій галузі.

Раніше писали, що у 2024 році Schiebel удосконалила безпілотний вертоліт CAMCOPTER S-100. Він може працювати в різних погодних умовах як над землею, так і над морем, виконуючи великий спектр завдань.

До цього вертоліт CAMCOPTER S-100 оснастили лазером. Пристрій слугує для сканування місцевості, є дуже компактним, керувати його роботою можна дистанційно.