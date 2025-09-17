Батареи смартфонов Google вдруг начали вздуваться: что делать владельцам Pixel (фото)

Владельцы смартфонов Google Pixel 7 и 7 Pro все чаще сообщают о серьезной и потенциально опасной проблеме — вздутии аккумуляторов. В некоторых случаях батарея разбухает настолько, что выдавливает заднюю крышку и деформирует корпус устройства.

За последние несколько месяцев количество жалоб об этом на форумах Google, Reddit и в соцсети X (бывший Twitter) значительно возросло, однако реакция компании остается туманной, пишет Android Central.

Что происходит с телефонами

Проблема затрагивает в основном флагманскую модель Pixel 7 Pro, однако владельцы базового Pixel 7 тоже начали сталкиваться с аналогичной неисправностью. Пользователи сообщают, что боковая панель их устройств "начинает отделяться" от корпуса из-за увеличившейся в размерах батареи. Причем это случается в совершенно нормальных условиях без видимых причин.

Хотя пока не было сообщений о возгорании, как это случалось с предыдущими моделями, вздутие литий-ионного аккумулятора — это явный признак его повреждения и представляет опасность для потребителей.

Отделение крышки Pixel 7 Pro в результате вздутия аккумулятора Фото: Google Support Forum

При этом реакция службы поддержки Google непоследовательна. Некоторые люди получили бесплатный ремонт или добились полной замены устройства. Одному из пострадавших даже возместили расходы на ремонт в стороннем сервисе. В то же время, многие другие клиенты жалуются, что неделями не могут получить внятного ответа от компании.

Проблема не нова для Google

К сожалению, это не первый случай, когда смартфоны Pixel сталкиваются с подобными дефектами. Ранее Google была вынуждена запустить программу бесплатной замены батарей для модели Pixel 7a из-за массовых случаев вздутия. Также были зафиксированы проблемы с аккумуляторами в Pixel 6a, некоторые из которых даже воспламенялись. Теперь, похоже, что дефект распространился и на более дорогие аппараты флагманской линейки 2022 года.

На данный момент Google не сделала официального заявления по поводу случаев вздутия батарей в Pixel 7 и 7 Pro.

