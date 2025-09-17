Батареї смартфонів Google раптом почали здуватися: що робити власникам Pixel (фото)

Власники смартфонів Google Pixel 7 і 7 Pro дедалі частіше повідомляють про серйозну і потенційно небезпечну проблему — роздуття акумуляторів. У деяких випадках батарея розбухає настільки, що видавлює задню кришку і деформує корпус пристрою.

За останні кілька місяців кількість скарг про це на форумах Google, Reddit і в соцмережі X (колишній Twitter) значно зросла, проте реакція компанії залишається туманною, пише Android Central.

Що відбувається з телефонами

Проблема зачіпає в основному флагманську модель Pixel 7 Pro, однак власники базового Pixel 7 теж почали стикатися з аналогічною несправністю. Користувачі повідомляють, що бічна панель їхніх пристроїв "починає відділятися" від корпусу через батарею, яка збільшилася в розмірах. Причому це трапляється в абсолютно нормальних умовах без видимих причин.

Хоча поки що не було повідомлень про загоряння, як це траплялося з попередніми моделями, здуття літій-іонного акумулятора — це явна ознака його пошкодження і становить небезпеку для споживачів.

Відділення кришки Pixel 7 Pro внаслідок здуття акумулятора Фото: Google Support Forum

При цьому реакція служби підтримки Google непослідовна. Деякі люди отримали безкоштовний ремонт або домоглися повної заміни пристрою. Одному з постраждалих навіть відшкодували витрати на ремонт у сторонньому сервісі. Водночас багато інших клієнтів скаржаться, що тижнями не можуть отримати чіткої відповіді від компанії.

Проблема не нова для Google

На жаль, це не перший випадок, коли смартфони Pixel стикаються з подібними дефектами. Раніше Google була змушена запустити програму безкоштовної заміни батарей для моделі Pixel 7a через масові випадки здуття. Також були зафіксовані проблеми з акумуляторами в Pixel 6a, деякі з яких навіть запалювалися. Тепер, схоже, що дефект поширився і на дорожчі апарати флагманської лінійки 2022 року.

Наразі Google не зробила офіційної заяви з приводу випадків здуття батарей у Pixel 7 і 7 Pro.

